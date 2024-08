La coesione tra i repubblicani che sostengono Donald Trump si sta deteriorando

Recenti inchieste per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti vedono la candidata democratica Harris superare Trump in numerosi luoghi. L'ex presidente sta cercando una strategia efficace contro la vicepresidente in carica, mentre i risultati dei sondaggi causano uno spostamento all'interno del partito repubblicano - in direzioni diverse.

Il passaggio dei democratici da Biden a Harris ha colto di sorpresa la campagna di Trump, causando un significativo impatto sui numeri dei sondaggi a livello nazionale e negli stati oscillanti.

Harris sta registrando un aumento di popolarità e ha spesso ridotto il divario tra lei e il deficit iniziale di Biden rispetto al loro rivale. Secondo RealClearPolitics, Harris ora guida Trump con il 48,1% contro il 46,7% nella domanda su chi gli elettori sceglierebbero come prossimo presidente. In stati cruciali come Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, Harris addirittura detiene un vantaggio di diversi punti, secondo i sondaggi del "New York Times" e del Siena College.

Questa tendenza sta portando a crescenti disordini all'interno del campo di Trump. Diversi segmenti repubblicani esprimono insoddisfazione e cercano di indirizzare il ex presidente di 78 anni in direzioni diverse.

I repubblicani offrono suggerimenti a Trump

L'ex ambasciatrice Nikki Haley ha avviato la discussione su Fox News. Ha consigliato al suo principale avversario di abbandonare le lamentele e concentrarsi sulla corsa in corso. Biasimare la razza di Harris o definirla poco intelligente non era una strategia vincente, ha notato Haley. "Gli americani sono persone intelligenti. Trattateli come tali."

La critica è continuata da parte dei repubblicani conservatori messi da parte da Trump. Il vicepresidente Pence si è rifiutato di sostenerlo e ha invitato una posizione più chiara sull'aborto.

Nel frattempo, il senatore Graham ha avvertito il candidato repubblicano su NBC che un approccio provocatorio e divertente potrebbe non garantire la vittoria. Graham ha suggerito di concentrarsi sui contenuti e promuovere soluzioni per il "confine rotto" con il Messico e l'inflazione.

Gli influencer di destra insoddisfatti della strategia della campagna

Mentre l'establishment repubblicano cerca di allargare la base elettorale per novembre, l'ala destra percepisce questo come la causa dell'attuale calo di morale. Gli influencer di destra non stanno prendendo di mira Trump, ma la sua strategia di campagna. Affermano che questa strategia porta a una "catastrofica sconfitta", secondo Nick Fuentes su X, perché non posiziona Trump abbastanza a destra. La sua campagna lo "tiene al guinzaglio corto", ha aggiunto Fuentes. L'attivista di destra Laura Loomer ha incolpato i deboli sostenitori di Trump in TV per il suo momento di stallo.

Gli attivisti online hanno attirato l'attenzione di Trump sui social media, efficacemente prendendo di mira la base elettorale maschile e bianca del repubblicano.

Equilibrare tra il raggiungere nuovi gruppi di elettori e il mantenere i sostenitori di destra potrebbe rivelarsi una sfida a lungo termine. Trump ha già indicato la sua intenzione di condurre la campagna con il suo familiare approccio rumoroso e diretto, ignorando il consiglio di Haley e sostenendo il suo diritto a attacchi personali contro Harris.

