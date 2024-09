- La coalizione di SPD, CDU e Verdi si oppone a un'assemblea parlamentare unica per Volkswagen.

La Alleanza per la Germania (AfD) sta spingendo per una riunione straordinaria del parlamento regionale della Bassa Sassonia per affrontare la crisi di Volkswagen, ma altri partiti si oppongono a questa idea. La frazione del Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) sostiene: "Crediamo che non sia necessario una riunione extra perché la sessione regolare si terrà tra sole tre settimane. Verrà presentato un resoconto sullo stato di VW nel Comitato Economico prima di allora e il governo fornirà anche una dichiarazione in merito durante la sessione di settembre".

Volker Bajus, responsabile parlamentare dei Verdi, ha espresso il suo parere, dicendo: "Affrettare le cose e programmare dibattiti precipitosi nel parlamento regionale non aiuterà l'azienda o i suoi dipendenti. Attualmente, è fondamentale avere discussioni con tutti i stakeholder di VW per stabilire soluzioni a lungo termine. I comitati pertinenti del parlamento regionale continueranno a monitorare la situazione e il governo dello stato fornirà la sua posizione al momento opportuno".

Carina Hermann, rappresentante dell'Unione Cristiano-Democratica (CDU), ha menzionato che la sua frazione aveva richiesto un rapporto immediato dal governo regionale nel Comitato Economico, "anche prima che altri partiti dell'opposizione considerassero una sessione straordinaria". Ha aggiunto: "La nostra opinione è che il Ministro dell'Economia dovrebbe fornire questo rapporto senza indugio questa settimana".

Hermann ha anche suggerito che il Presidente del Ministero Stephan Weil (SPD) dovrebbe fornire una dichiarazione di governo nella prossima sessione di settembre, "per fornire un quadro completo della situazione di Volkswagen e dei piani del governo regionale", ha detto.

L'AfD aveva proposto una sessione plenaria speciale martedì, con il 10 settembre come data proposta. Secondo il leader della frazione dell'AfD Klaus Wichmann, "Dobbiamo determinare la portata reale della crisi, quali impianti sono a rischio, quanti dipendenti potrebbero perdere il lavoro e, cosa più importante, come la direzione dell'azienda e gli ufficiali del governo intendono guidare l'azienda fuori da questa crisi".

