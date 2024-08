Successo dell'episodio di accoltellamento a Solingen - La Coalizione dei politici neri e verdi chiede l'impegno del Comitato U a Solingen

I partiti politici più influenti nel parlamento del Nord Reno-Westfalia, specificamente la CDU e i Verdi, stanno spingendo per la creazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'attacco sospetto di natura islamista a Solingen. Intendono coinvolgere i partiti dell'opposizione SPD e FDP, secondo quanto affermato da Thorsten Schick (CDU) e Verena Schäffer (Verdi). Inizialmente, l'FDP aveva sostenuto la creazione di questa commissione nel parlamento statale di Düsseldorf, ma non aveva ottenuto il sostegno necessario.

Schick e Schäffer hanno sottolineato l'importanza di esaminare attentamente le radici dell'attacco terroristico. La commissione dovrebbe aiutare in questa indagine e imporre conseguenze. "L'errore deve essere evidente", hanno sottolineato. Numerosi enti locali, statali e federali sono stati coinvolti in questa vicenda. "Esortiamo esplicitamente le altre fazioni democratiche, SPD e FDP, a contribuire insieme alla definizione del ruolo della commissione d'inchiesta", hanno aggiunto.

Indagini sulla espulsione fallita

L'attenzione principale è rivolta alla fallita espulsione del sospetto, un siriano di 26 anni di nome Issa Al H. È accusato di aver ucciso tre persone e ferito altre otto con un coltello durante una festa della città di Solingen nella serata di venerdì. Attualmente è detenuto a Düsseldorf. La Procura federale lo sta esaminando, tra le altre cose, per omicidio e presunta appartenenza al gruppo terroristico Islamic State (IS).

Il sospetto è entrato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022. Secondo i regolamenti dell'UE sull'asilo, avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria l'anno precedente. Tuttavia, ciò non è avvenuto a causa della sua assenza nel giorno specificato di giugno 2023. Come annunciato dal ministro della migrazione del NRW Josefine Paul (Verdi), diversi errori amministrativi hanno portato alla sua permanenza in Germania.

L'SPD, come suggerito da Schick e Schäffer, dovrebbe attivamente partecipare alla definizione dei compiti della commissione d'inchiesta. L'SPD, insieme ad altre fazioni democratiche, è invitato a contribuire a un'indagine approfondita sul caso della fallita espulsione e sulle sue conseguenze.

