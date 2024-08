- La coalizione continua a essere coinvolta in una controversia relativa alle finanze per le attrezzature.

La coalizione tra nero, rosso e giallo in Sassonia-Anhalt è ancora bloccata in una disputa sulle quote per le spese di assistenza all'infanzia. Katja Pähle, capo della fazione SPD, ha ribadito la sua opposizione alla revisione della politica dei fratelli. Mantenere le regole attuali è fondamentale, ha insistito, data la discordanza nel dibattito: "Il sistema non diventerà più economico".

In questo esercizio finanziario, lo stato ha stanziato circa 449 milioni di euro per l'assistenza all'infanzia, secondo i registri del Ministero degli Affari Sociali. Le famiglie con più figli in asilo nido, kindergarten e assistenza dopo la scuola pagano solo per il figlio maggiore. Tuttavia, CDU e FDP sostengono una proposta in cui le famiglie pagherebbero solo per il figlio più giovane in futuro. Questo dibattito si sta svolgendo durante i negoziati sul bilancio doppio e l'aumento significativo degli investimenti dello stato nell'assistenza all'infanzia negli ultimi tempi. Inoltre, i fondi federali destinati alla regola dei fratelli non saranno più disponibili.

Il CDU chiede un "dialogo franco"

"Questo stato ha un debito considerevole. I tassi di interesse stanno aumentando", ha commentato il capo della fazione CDU Guido Heuer. Seguire la regola dei fratelli attuale è financialmente poco saggio, ha argomentato. La coalizione dovrebbe avere una discussione aperta e trasparente su questo, ha suggerito.

Anche il capo della fazione FDP Andreas Silbersack ha sostenuto il trasferimento del carico finanziario al figlio più giovane. "Dopotutto, dobbiamo considerare modi per tagliare le spese", ha menzionato Silbersack.

I genitori potrebbero incorrere in costi aggiuntivi

Secondo il Ministero degli Affari Sociali, questo aggiustamento potrebbe potenzialmente tagliare le spese di circa 18 milioni di euro. Una riforma del genere potrebbe comportare costi più elevati per alcuni genitori, considerando che l'assistenza all'infanzia per i bambini di età compresa tra 0 e 3 costa di solito più del kindergarten per i bambini di età compresa tra 3 e 6.

Il dibattito su questa questione dovrebbe riprendere presto nel parlamento dello stato. Il partito di sinistra si oppone al cambiamento della regola dei fratelli e intende presentare una mozione per l'assistenza all'infanzia gratuita a lungo termine. Tuttavia, il CDU si concentra esclusivamente sulla finanza, ha accusato Eda von Angern, capo della fazione del partito. "I bambini vengono trattati come un mezzo per risparmiare denaro. Consideriamo questo un grave errore".

