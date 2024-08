La coalizione continua a discutere del bilancio - La sinistra definisce "irresponsabile" la disputa

Il Consiglio dei Ministri aveva già approvato la bozza di bilancio per il 2025 a metà luglio. In quel momento, c'era ancora un divario di finanziamento di circa 17 miliardi di euro, che avrebbe dovuto essere notevolmente ridotto attraverso diverse misure. Tuttavia, il percorso esatto per raggiungere questo obiettivo ha suscitato nuove controversie. L'ultimo calcolo del Ministero delle Finanze federale ha stimato il divario rimanente intorno ai cinque miliardi di euro. Il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD), il Vicecancelliere Robert Habeck (Verdi) e il Ministro delle Finanze federale Christian Lindner (FDP) hanno ripreso i colloqui.

Il fatto che non sia stata raggiunta alcuna soluzione nemmeno venerdì ha inizialmente attirato critiche severe dall'opposizione. "È irresponsabile che la coalizione del semaforo non abbia ancora trovato un accordo sul bilancio dell'economia più grande del mondo", ha spiegato il capo del gruppo parlamentare della Sinistra nel Bundestag, Christian Görke. "Il bilancio deve essere inviato al Bundestag oggi. È un insulto per i membri del Parlamento se la coalizione del semaforo invia un bilancio da 480 miliardi di euro all'ultimo minuto."

Il vicecapo del partito AfD, Peter Boehringer, ha dichiarato che la coalizione aveva "tenuto il pubblico in sospeso e aveva ripetutamente sottolineato che il bilancio per il 2025 sarebbe stato portato in pista in tempo. Finora non hanno consegnato."

I politici del gruppo parlamentare FDP si aspettavano ancora una soluzione rapida. Il capo del gruppo, Christian Dürr, ha descritto un accordo come un "compito gestibile" venerdì mattina. La coalizione deve ancora concordare il finanziamento di circa cinque miliardi di euro, che sono "ragionevoli e solidi da finanziare", ha detto alla radio bavarese.

Il portavoce di bilancio parlamentare del FDP, Otto Fricke, è rimasto ottimista. "Se chiedete al Reno e all'ottimista in me, allora direi che raggiungeremo un accordo ancora oggi", ha detto venerdì mattina nella Deutschlandfunk.

Il governo aveva promesso una soluzione per venerdì per trasmettere la bozza di bilancio rivista al Bundestag e al Bundesrat in tempo per ulteriori consultazioni. Fricke ha sottolineato in questo contesto che non c'è "nessuna scadenza legale". Invece, la Legge fondamentale consente "molta flessibilità" qui.

Chiamato a spiegare perché i colloqui si sono trascinati così a lungo, il politico di bilancio del FDP ha detto: "Qui sono coinvolte tre partiti diversi con approcci molto diversi. E questo è il vero problema."

Finora è previsto che il Bundestag discuterà il bilancio per il 2025 nella prima settimana di sessione dopo la pausa estiva del Parlamento. Il primo giorno di sessione è il 10 settembre. Tuttavia, la discussione del bilancio in Parlamento può anche essere posticipata.

Il Parlamento federale sarà l'organo governativo responsabile della discussione e dell'approvazione della bozza di bilancio rivista, come menzionato da Otto Fricke nella Deutschlandfunk. La coalizione del semaforo, composta da SPD, Verdi e FDP, deve concordare il finanziamento di circa cinque miliardi di euro all'interno del Parlamento federale, come notato da Christian Dürr.

Leggi anche: