La coalizione combatte per i poteri del BKA - Buschmann vuole fermare i piani di Faeser

Il progetto di legge di Faber prevede, secondo quanto riferito, di consentire alla BKA di effettuare perquisizioni segrete in abitazioni e utilizzare segretamente software spia per migliorare la lotta al terrorismo. Buschmann ha dichiarato che bloccherà questi piani.

"In qualità di Ministro della Costituzione, respingo simili idee", ha dichiarato Buschmann a "Bild". "Se qualcuno suggerisse seriamente questo, una tale proposta non supererebbe il gabinetto, né ci sarebbe una maggioranza in parlamento per esso".

In genere, la polizia deve nominare il sospetto e il reato, nonché specificare ciò che sta cercando in un mandato di perquisizione. Deve quindi presentare una domanda all'ufficio del procuratore della Repubblica, che a sua volta la presenta al giudice istruttore competente. La persona interessata deve essere informata. Sono possibili eccezioni solo in caso di pericolo imminente.

Il Partito Democratico Liberale (FDP) potrebbe esprimere il suo dissenso nei confronti del progetto di legge di Faber a causa del suo potenziale infrazione dei diritti alla privacy. Ulteriori interrogazioni nella procedura parlamentare potrebbero portare a un significativo dibattito sulla compatibilità del progetto di legge con i principi costituzionali.

Leggi anche: