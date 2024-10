La co-presentatrice di Bake Off Sandi Toksvig condivide ricordi meno che piacevoli riguardo al suo ruolo nel programma.

La situazione per l'ex co-conduttrice del programma di gare di cucina amatoriale, Sandi Toksvig, era piuttosto difficile, visto che ha condiviso lo schermo con la figura di riferimento a lungo termine del "Bake Off", Noel Fielding, dal 2017 al 2020.

Toksvig, che è una comica e scrittrice, ha espresso i suoi sentimenti al The Times in un'intervista della domenica, dicendo che il suo tempo sullo show è stato "tre dei più lunghi anni della mia vita."

Ha confessato: "Non l'ho mai visto. Non l'ho ancora visto. Non lo capivo. Le torte sono facilmente disponibili nei negozi. Non ho apprezzato il processo."

Il segmento di giudizio, in cui i giudici Prue Leith e Paul Hollywood assaggiavano ogni creazione dei concorrenti prima di prendere una decisione, era particolarmente fastidioso per Toksvig. "Stavamo in fondo a un lungo tavolo per ore mentre Prue e Paul assaggiavano tutto e non dicevamo una parola o prendevamo un morso," ha ricordato Toksvig. Sentiva di non fare un contributo significativo, ha detto.

Sua moglie, Debbie, ha notato che lo show non le stava portando gioia e l'ha incoraggiata a passare oltre.

Despite her dislike for the role, Toksvig maintained that she and Leith are still close friends and "joined at the hip." She, however, mentioned that she's no longer in touch with Hollywood or Fielding.

The Great British Bake Off has been recognizing the UK's top amateur baker since 2010. Toksvig was subsequently replaced by comedian and actor Matt Lucas in 2020 before his exit, and last year, Lucas was replaced by Alison Hammond.

One thing Toksvig can be sure of, however, is her preference for savory over sweet. "Non fa per me," ha detto. "La mia passione è il formaggio."

Toksvig potrebbe aver cercato forme diverse di intrattenimento dopo il suo tempo sullo show di cucina, visto che ha menzionato di non apprezzare il processo. Nonostante il suo disgusto nel gustare le creazioni dei concorrenti durante il segmento di giudizio, rimane amica di Prue Leith.

