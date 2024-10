La CNN si imbarca su una nave da guerra israeliana per un attacco mortale al porto yemenita controllato dai ribelli Houthi

Il deserto dorato dall'aspetto di un'albicocca della Arabia Saudita scorre alla mia destra, mentre la costa egiziana appare alla mia sinistra. Poi, un'enorme F-35 fighter jet riempie il mio piccolo schermo mentre mi imbarco in questo viaggio straordinario. Sono con le Israel Defense Forces (IDF), diventando il primo giornalista straniero a partecipare a una missione di combattimento oltre i confini di Israele, a bordo di un rifornitore di carburante per aerei da combattimento.

Da quando Hamas ha iniziato il suo attacco il 7 ottobre dell'anno precedente, Israele è stato coinvolto in un conflitto in escalation. Non è limitato a Gaza, ma si estende anche al Libano con Hezbollah e allo Yemen con gli Houthi, che hanno iniziato a lanciare attacchi a lungo raggio sui centri abitati di Israele. Siria e Iran sono diventati anche teatri di guerra per Israele, poiché si trovano anch'essi sotto attacco.

La risposta israeliana a questi attacchi ha comportato la perdita di quasi 42.000 vite a Gaza e più di 1.000 a Lebanon. I bombardamenti nello Yemen hanno anche causato danni alla Critical infrastructure in una nazione dilaniata dalla guerra che ha sofferto a lungo come uno dei peggiori crisi umanitarie del mondo.

I dettagli sulla destinazione della nostra missione sono rimasti sconosciuti mentre salivamo sulla scala traballante dell'aeromobile. Non sapevo dove stavo andando o quali segreti questa missione IDF stava per svelare sulle sue operazioni militari.

Le regole di sicurezza all'interno della Israeli Air Force sono ferree, rendendo i cellulari e i fotoreporter oggetti proibiti. Il Lt. Col. Nadav Shoshani, il portavoce IDF che mi accompagnava, era altrettanto proibito dal portare un telefono.

Oltre alla cabina di pilotaggio, mi è stato concesso l'accesso illimitato all'aeromobile, a condizione che i suoi comandanti rimanessero anonimi. Nonostante l'assenza di macchine fotografiche, questa rara opportunità mi ha offerto uno scorcio privilegiato sulla vita dei soldati in prima linea, che combattono su più fronti.

I ricordi dell'antica vita dell'aeromobile come aereo di linea commerciale sono rimasti attraverso tracce persistenti, come l'iconografia sessista del viso di una donna sui pulsanti di chiamata. Tuttavia, l'aereo ha subito una trasformazione straordinaria, diventando un rifornitore israeliano equipaggiato con enormi serbatoi di carburante pressurizzato.

Il lungo processo di ricostruzione ha comportato la rimozione dei sedili dei passeggeri, mentre si creava spazio per il lungo corpo del rifornitore. I serbatoi contenevano il carburante essenziale per consentire a Israele di proiettare la sua potenza.

La nostra missione di rifornimento, che copriva una distanza di 1.200 miglia (1.500 chilometri), era la missione di combattimento a lungo raggio più lunga delle Israel Defense Forces dal raid storico su Tunisi nel 1985.

Le parole del Primo Ministro Benjamin Netanyahu al suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite risuonavano nella mia mente, mentre il Lt. Col. Shoshani mi ricordava la convinzione di Netanyahu, "Non c'è posto dove la mia nazione non possa raggiungere".

Per più di un'ora e mezzo, gli F-35 da combattimento israeliani, ciascuno valutato più di 100 milioni di dollari, seguivano il 707 rifornitore, strisciando verso la sua tubatura del carburante.

Il comandante dello squadron, con oltre un decennio di esperienza nelle missioni di rifornimento, guidava il modo, gestendo i suoi occhiali 3D e manovrando con perizia il beccuccio verso i jet assetati di carburante.

Nessun compito è privo di sfide, spiegò il comandante. La loro sfida principale era garantire il carico di carburante corretto e il tempismo, portando a termine la loro missione al minuto, in modo che i jet arrivassero al loro obiettivo con il serbatoio pieno quando l'intelligence suggeriva che era il momento ottimale per un attacco.

Guardando la mappa della missione, ho capito che stavamo andando verso il Porto di Hodeidah nello Yemen, controllato dai ribelli Houthi e sostenuto dall'Iran. Il Lt. Col. Shoshani ha rivelato il motivo preciso della nostra missione: nelle ultime due settimane, gli Houthi avevano lanciato tre missili a lungo raggio, tutti intercettati vicino a Tel Aviv.

Iniziando con gli attacchi alle navi nel Mar Rosso, gli Houthi hanno dichiarato di agire in solidarietà con i palestinesi a Gaza. La loro bandiera portava le frasi "Morte a Israele, Maledizione agli Ebrei". Gli esperti specializzati hanno suggerito che la lotta globale per Gaza ha offerto supporto al gruppo nello Yemen e gli ha guadagnato il plauso internazionale.

Gli Houthi hanno dichiarato che il loro missile più recente, lanciato di sabato sera, era diretto contro il Primo Ministro Netanyahu al suo ritorno in Israele da New York. Un impatto in questa area avrebbe potuto causare vittime civili catastrofiche, rendendo necessaria la nostra missione.

Mentre l'ultimo F-35 si staccava dalla tubatura del carburante, il comandante dello squadron si rilassò visibilmente, togliendosi gli occhiali e stirandosi stancamente. Ogni jet richiedeva circa 3 minuti di contatto, richiedendo una concentrazione intensa dall'equipaggio.

Abbiamo girato, aspettando che i piloti dei caccia eseguissero i loro attacchi. Qualsiasi assalto terrestre avrebbe potuto esaurire la loro scorta di carburante mentre evitavano il fuoco nemico e cercavano rifugio, richiedendo un rifornimento per tornare alla base.

Secondo i funzionari del gruppo Houthi, gli F-35 che ho osservato mentre venivano riforniti hanno effettuato attacchi contro una centrale elettrica e un deposito di carburante a Hodeidah, causando la morte di un ufficiale del porto e di tre ingegneri.

Il generale di corpo d'armata Herzi Halevi, capo di stato maggiore delle IDF, ha rilasciato una dichiarazione dopo l'attacco: "Siamo esperti nell' reaching great distances, siamo in grado di arrivare ancora più lontano e siamo esperti nell'effettuare colpi precisi."

Halevi ha continuato, affermando: "Non si tratta solo di un messaggio; è un'azione che porta con sé un messaggio."

Durante il volo, Shoshani mi ha detto che il messaggio era destinato anche all'Iran, come avvertimento che mentre Israele si aspetta rappresaglie da Hezbollah in Libano, spera di tenere l'Iran fuori dal conflitto.

Questo incidente non è stato solo un esempio della lunghezza a cui Israele è disposto ad arrivare per vendicarsi dei suoi avversari, ma una prova concreta che le minacce precedentemente nascoste stanno iniziando a riemergere e che la missione di Israele per contrastarle si sta espandendo.

In risposta ai missili lanciati dal Yemen, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno intrapreso una missione di combattimento a lungo raggio, rifornendo gli aerei da combattimento F-35 sopra il Medio Oriente, con l'obiettivo di ostacolare gli Houthi e i loro sostenitori iraniani.

