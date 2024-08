Il RAPPORTO TRA La VITA Comunitaria e Le Attivitą FISIChe - La clinica organizza un evento intitolato "Celebrazione della diversità".

Perfettamente a tempo per i Paralimpici di Parigi, l'Ospedale degli Incidenti della Gilda dei Professionisti (BGU) di Francoforte sta portando l'attenzione su "Sport con Disabilità". È prevista per questo sabato (31 agosto) una "Giornata di Inclusione", invitando tutti, indipendentemente dalle limitazioni fisiche, a raccogliere informazioni in varie forme.

Tra gli altri, l'atleta amputato doppio e campione paralimpico David Behre condividerà la sua storia sulla sua "Corsa di Ritorno alla Vita". Il primario Sebastian Benner, a capo del reparto di "Ortopedia Tecnica", discuterà dello sport di alto livello con amputazione in relazione ai Paralimpici. Il fisioterapista Matthias Körner condividerà le sue conoscenze sul tema "Transizione dalla Riabilitazione allo Sport".

L'agenda include anche una presentazione dei ballerini del Club Sportivo sulla Sedia a Rotelle di Francoforte (RSC). Inoltre, è possibile provare il ping pong in carrozzina, la handbike o manovrare una carrozzina attraverso un percorso designato.

La "Giornata di Inclusione" è prevista per ripetersi nel 2025.

Nel frattempo, i Paralimpici di Parigi continuano fino all'8 settembre. Un totale di 4.400 atleti di 182 nazioni si contendono le medaglie in 22 diversi sport. Tra loro ci sono 12 atleti del Hessen.

Le competizioni per gli atleti disabili sono speculari ai Giochi Olimpici e si svolgono ogni quattro anni nella stessa città ospitante dei Giochi Estivi o Invernali. Dal 1960, gli atleti si contendono le medaglie paralimpiche ogni quattro anni negli sport estivi. Il termine Paralimpici è un misto dei termini inglesi paraplegico (doppio paralizzato) e Olimpiadi (Giochi Olimpici).

