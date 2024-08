La clamidia continua a colpire la salute: difficoltà nell'eliminazione

Infezioni sessualmente trasmesse, specificamente da Chlamydia, sono le più diffuse tra la popolazione, in particolare tra i giovani, secondo il Centro federale per l'educazione alla salute (BZgA). Uno studio recente fornisce prove che questi patogeni batterici possono sopravvivere nel corpo utilizzando determinati nicchie all'interno del tratto gastrointestinale.

Conseguentemente, possono verificarsi infezioni ricorrenti in vari tessuti, compreso il tratto genitale, come spiegato dal team di ricerca guidato da Thomas Rudel dell'Università di Würzburg sulla rivista "PLoS Pathogens".

Ibernazione batterica

La conoscenza esistente su questa ipotesi proviene principalmente da studi su topi, che hanno un'importanza limitata per gli esseri umani, avvertono gli autori. Pertanto, rimane incerto se il tratto gastrointestinale umano possa effettivamente fungere da sito per infezioni persistenti da Chlamydia, agendo come riserva per infezioni successive del tratto genitale.

La persistenza è uno stato in cui i batteri continuano a esistere ma non si replicano più. Molti batteri entrano in questa fase dormiente in risposta a condizioni ambientali sfavorevoli e tornano al loro ciclo di crescita normale in condizioni più favorevoli. A causa della minima replicazione dei batteri, durante la fase di persistenza non emergono pochi o nessun sintomo, rendendo le infezioni persistenti difficili da trattare con gli antibiotici.

Esperimenti su mini-organi ingegnerizzati

Il team guidato da Rudel ha utilizzato organoidi, ovvero mini-organi ingegnerizzati tridimensionali, iniziati da cellule del tratto gastrointestinale umano come base. Le cellule epiteliali dello stomaco, dell'intestino tenue e del colon sono state coltivate su un mezzo nutritivo per formare uno strato di cellule singole e infettate con Chlamydia trachomatis.

Chlamydia può penetrare nelle cellule attraverso specifici meccanismi e successivamente svilupparsi in forme di crescita regolari o simili alla persistenza. L'epitelio sano e integro sembra essere resistente alle infezioni da C. trachomatis, propongono i ricercatori. È probabile che la barriera epiteliale debba essere danneggiata, ad esempio attraverso l'infiammazione, la proliferazione o le microlesioni sulla mucosa, per consentire un'infezione.

Il team riconosce che il modello utilizzato manca di importanti caratteristiche, tra cui la colonizzazione microbica naturale e un sistema immunitario funzionale.

Infertilità come possibile conseguenza

Chlamydia trachomatis è un patogeno batterico specifico per l'uomo, classificandosi tra le principali cause di infezioni sessualmente trasmesse (IST) a livello globale. Spesso, le infezioni non causano sintomi osservabili, although symptoms such as discharge, burning sensation during urination, or pain during sex may be experienced. Symptoms can resolve on their own or completely, as per BZgA.

However, an ongoing Chlamydia infection can still persist in the body, spreading further, as BZgA highlights. Untreated, it may result in inflammation of the reproductive organs, which can gradually lead to infertility in both men and women. When identified early, antibiotics can usually cure the infection promptly and effectively.

Lo studio recentemente condotto suggerisce che Chlamydia, un patogeno batterico, può sopravvivere nel tratto gastrointestinale umano utilizzando specifiche nicchie, potenzialmente fungendo da riserva per future infezioni del tratto genitale. Durante la fase di persistenza, molti batteri, inclusa Chlamydia, entrano in uno stato dormiente in risposta a condizioni sfavorevoli, minimizzando la replicazione e spesso causando pochi o nessun sintomo, rendendo le infezioni persistenti difficili da trattare con gli antibiotici.

