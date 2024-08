- La citta' vuole piu' soldi dai conducenti per il parcheggio, tranne che dai loro stessi.

In dicembre, il consiglio comunale di Magdeburgo ha deciso di aumentare le tariffe del parcheggio nel centro della città. Una decisione del genere, di solito, è sufficiente a causare un piccolo tumulto tra i visitatori e i residenti. Tuttavia, come riportato da "Bild", non è tutto qui. Un'altra modifica per i parcheggi sta causando ancora più fastidio.

La prossima settimana, i rappresentanti della città discuteranno se vogliono esentarsi dalle tariffe più alte - una richiesta presentata dalla CDU e dal FDP. Secondo "Bild", il politico della CDU Bernd Heynemann ha detto: "L'aumento delle tariffe del parcheggio comporta anche un aumento del carico per i membri del consiglio comunale". Pertanto, chiede un "permesso di parcheggio speciale per i membri del consiglio comunale durante le sedute", poiché queste spesso durano tutto il giorno, aumentando notevolmente il carico finanziario dei membri del consiglio che viaggiano in auto.

I mezzi pubblici non sono un'opzione

In futuro, un posto auto pubblico a Magdeburgo potrebbe costare fino a 13,50 euro al giorno. E, in effetti, gli onorevoli politici locali non sembrano guadagnare molto - secondo "Bild", ricevono 16 euro per ogni seduta e una rata mensile di 230 euro.

Heynemann ha anche spiegato perché è d'accordo che tutti gli altri debbano accettare somehow i nuovi prezzi. A suo parere, i visitatori della città "non vengono su base volontaria" e vengono nel centro della città per "un caffè o una passeggiata". Ha anche una risposta al perché i membri del consiglio comunale non utilizzano i mezzi pubblici. Secondo lui, non è un'opzione perché "dopo le 21:00 non prendo più la tramvia e in inverno non mi siedo su una bicicletta".

Critica alla richiesta di un'eccezione per il parcheggio

La Federazione dei contribuenti della Sassonia-Anhalt ha criticato questo. Ralf Seibicke ha detto a "Bild": "I membri del consiglio comunale avrebbero dovuto pensare alle conseguenze di un aumento prima. Se giri la vite sulle tariffe, non puoi esentarti". Ha definito la richiesta ancora da negoziare un "pezzo forte".

Rimane da vedere se il desiderio della CDU e della FDP sarà esaudito. Un politico della Sinistra ha già annunciato il suo voto contrario, e un membro del consiglio comunale SPD non ha mostrato comprensione. Entrambi sono rimasti sorpresi dal fatto che i membri del consiglio comunale stessero considerando come aggirare le proprie regole. In ogni caso, è improbabile che vada giù bene ai visitatori e ai residenti se si concedono un'esenzione.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la potenziale incoerenza nell'applicazione degli aumenti delle tariffe del parcheggio, poiché alcuni membri del consiglio comunale di Magdeburgo stanno cercando un'esenzione da questi aumenti. Intanto, il sindaco di Magdeburgo ha difeso la richiesta dei membri del consiglio, sostenendo che i mezzi pubblici non sono un'opzione per loro a causa degli orari tardivi e delle condizioni meteorologiche.

