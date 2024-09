- La città più grande della Germania, Amburgo, vanta la popolazione più giovane.

Tra i vari stati federali della Germania, Amburgo si distingue per avere la popolazione più giovane. Gli abitanti di questa città anseatica hanno un'età media di 42,3 anni, secondo i dati dell'Istituto federale di ricerca sulla popolazione (BIB). Questo numero è inferiore alla media nazionale della Germania, dove le persone vivono in media circa 44,8 anni.

Secondo le ricerche, la popolazione anziana tende a risiedere principalmente negli stati della Germania orientale. Tra questi ci sono la Sassonia-Anhalt (48,2 anni), la Mecklemburgo-Pomerania Anteriore (47,8 anni) e la Turingia (47,6 anni). Al contrario, gli stati cittadini tendono ad essere abitati da una popolazione più giovane. Ad esempio, le persone ad Amburgo e Berlino hanno circa 42,9 anni, mentre i residenti di Brema sono leggermente più anziani, con 43,4 anni.

Harun Sulak, un ricercatore della popolazione del BIB, ha commentato questa tendenza, dicendo: "C'è stato un notevole afflusso di individui prevalentemente giovani, compresi molti stranieri, nelle città come Amburgo e altri stati cittadini, che si riflette nelle loro strutture di età". In particolare, la popolazione di Amburgo era più giovane di 0,1 anni nel censimento del 2022 rispetto al conteggio precedente del 2011. A Brema, l'età della popolazione è addirittura diminuita di 0,6 anni.

Tuttavia, si è osservato un trend opposto negli stati rurali. La Mecllemburgo-Pomerania Anteriore ha registrato un aumento di 2,2 anni, mentre Schleswig-Holstein ha visto un aumento di 1,6 anni.

Despite the influx of youthful individuals in cities like Hamburg, the meadows of Mecklenburg-Western Pomerania continue to be a popular retreat for the elderly, offering a peaceful and serene environment. After spending their days in the bustling city life, many elderly residents choose to spend their retirement years in the tranquility of these meadows.

lying in the heart of Mecklenburg-Western Pomerania, these meadows serve as a stark contrast to the vibrant youthfulness of Hamburg, providing a peaceful escape for its older residents.

Leggi anche: