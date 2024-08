- La città di Solingen ha cancellato completamente la commemorazione dell'anniversario.

Solingen ha improvvisamente concluso le sue celebrazioni per il 650º anniversario dopo un tragico incidente che ha causato tre morti e numerosi feriti gravi. Il comune ha deciso di annullare tutte le attività programmate per il weekend, comprese quelle previste per sabato e domenica. L'incidente sfortunato è avvenuto venerdì sera durante il "Festival della Diversità" nel cuore della città, dove un aggressore ha attaccato diverse persone con un coltello. L'aggressore è fuggito dalla scena, come riferito dalle autorità.

Il comune di Solingen ha espresso le sue più sincere condoglianze alle famiglie colpite, dichiarando che la conclusione anticipata delle festività era dovuta all'"altro" incidente sfortunato. Travolto dalla tragedia, il comune ha annullato anche altre celebrazioni previste oltre il weekend.

