La città di Oklahoma approva un accordo di oltre 7 milioni di dollari con un uomo ingiustamente imprigionato per 48 anni.

Glynn Simmons, ora 71enne, ha scontato 48 anni, un mese e 18 giorni dopo la sua condanna per omicidio in seguito a una sparatoria nel 1974. È stato rilasciato su cauzione a luglio 2023 dopo che un giudice ha annullato una sentenza del 1975 su richiesta del procuratore distrettuale della contea di Oklahoma. Il suo caso è stato successivamente archiviato a dicembre 2023.

Simmons ha subito la più lunga detenzione ingiusta di qualsiasi persona riabilitata negli Stati Uniti, secondo il Registro Nazionale delle Riabilitazioni. La durata media della detenzione ingiusta è di poco più di nove anni, ha detto il registro, che tiene traccia delle riabilitazioni a partire dal 1989.

Simmons aveva 22 anni quando lui e un altro uomo furono condannati per l'omicidio di Carolyn Sue Rogers durante una rapina in una liquor store, secondo l'ufficio del procuratore distrettuale.

Il caso dell'accusa al processo si basava sulla testimonianza di una donna di 18 anni che era stata colpita alla testa durante la rapina, secondo il registro delle riabilitazioni.

"Mr. Simmons ha trascorso un tempo tragico in carcere per un crimine che non ha commesso. Anche se non potrà mai riavere quel tempo, questo accordo con Edmond gli permetterà di andare avanti mentre continua a fare pressione sui suoi reclami contro i convenuti di Oklahoma City", ha detto l'avvocato Elizabeth Wang in un comunicato stampa inviato a CNN.

"Siamo molto lieti di poterli ritenere responsabili al processo in marzo", ha detto il comunicato.

CNN ha contattato Simmons per un commento.

L'accordo risolve le rivendicazioni di Simmons contro la città di Edmond e l'eredità dell'ex detective di Edmond Anthony David Garret.

Le rivendicazioni aggiuntive contro Oklahoma City e il detective in pensione Claude Shobert rimangono in sospeso, secondo il comunicato.

"La città non ha commenti in questo momento", ha detto il responsabile marketing e pubbliche relazioni di Edmond, Bill Begley.

La portavoce di Oklahoma City, Valerie Littlejohn, ha rifiutato di commentare "poiché è in corso un processo".

Simmons è stato condannato per un omicidio del 1974 che è avvenuto mentre si trovava "700 miglia lontano a Harvey, Louisiana, a festeggiare le vacanze con la famiglia e gli amici, secondo il comunicato dell'avvocato.

"Non c'è mai stata alcuna prova fisica che lo collegasse al crimine", ha detto il comunicato.

"L'unica 'prova' contro di lui erano line-up e rapporti di polizia gravemente falsificati e la manipolazione della polizia di una vittima che aveva brevemente assistito al crimine prima di essere gravemente ferita durante

