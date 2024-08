- La città di Brema si sta concentrando su immobili problematici.

La città di Brema si prepara a prestare maggiore attenzione alle strutture trascurate. A partire da settembre, i residenti avranno accesso a quattro punti di contatto dedicati all'interno di una nuova unità amministrativa, come annunciato da un portavoce del ministero dell'interno. È stato rivelato che alcuni proprietari di immobili stavano trascurando le loro proprietà, causando potenziali pericoli per i residenti e gli altri, come menzionato in un comunicato stampa. Diversi edifici stavano causando rischi significativi e stavano influendo negativamente sulla comunità circostante a causa del loro stato di degrado.

L'unità amministrativa funziona in modo autonomo ma si trova all'interno del dipartimento dell'ordine pubblico. È composta da quattro membri del personale dei settori vigilanza abitativa, vigilanza edilizia e protezione abitativa. L'istituzione di questa unità è stata facilitata dalla collaborazione dei ministeri dell'interno e dell'edilizia.

Il senatore dell'edilizia Özel Uğsal ha sottolineato che "questa unità amministrativa ci permetterà di affrontare più efficacemente le proprietà problematiche". Il senatore dell'interno Ulrich Maurer ha ulteriormente sottolineato che in futuro "dovremmo lavorare per identificare rapidamente le condizioni inaccettabili e attuare prontamente le misure necessarie".

La nuova unità amministrativa, istituita a Brema, si concentrerà sulle strutture problematiche all'interno della città. Questa Unità, situata nel dipartimento dell'ordine pubblico, collaborerà con i proprietari degli immobili per migliorare le condizioni di questi edifici trascurati a Brema.

