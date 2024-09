La città della Repubblica Ceca è quasi completamente sommersa dall'acqua.

Il nord-est della Repubblica Ceca sta attualmente affrontando gravi inondazioni, con Krnov tra le zone più colpite. La città è talmente sommersa che le autorità locali non possono organizzare un'evacuazione. Secondo il Vice Sindaco Miroslav Binar, circa il 70-80% di Krnov è sott'acqua, rendendo l'evacuazione impossibile. Il comune si sta rivolgendo alla regione amministrativa superiore di Moravia-Slesia per ottenere aiuto, poiché non è in grado di fornire assistenza ai propri cittadini. La situazione è peggiore del disastro delle inondazioni del 1997.

Krnov, situata circa 240 chilometri a est di Praga e casa di circa 23.000 persone, è dove i fiumi Opava e Opavice confluiscono.elicotteri sono stati inviati per soccorrere le persone in difficoltà dall'aria.

La situazione è critica anche in numerosi altri luoghi dell'est del paese, come Opava e Ostrava. Più di 120 stazioni di misurazione del livello dell'acqua in tutto il paese hanno attivato il livello di allerta massima per le inondazioni. Più di 50 stazioni hanno segnalato un'inondazione centenaria.

Centinaia di migliaia senza elettricità

Le inondazioni nella Repubblica Ceca sono particolarmente devastanti nel nord-est. Una parte significativa di Opava ha dovuto essere evacuata a causa delle inondazioni. Nel sud, una diga ha superato la capacità, allagando i paesi e i villaggi vicini. Secondo i fornitori di servizi pubblici, circa 260.000 famiglie erano senza elettricità al mattino. È stato dichiarato lo stato di emergenza anche nella capitale slovacca di Bratislava sabato.

Quattro persone sono attualmente disperse nelle inondazioni in Repubblica Ceca, essendo state trascinate via dalle acque delle inondazioni. La polizia ha registrato tre persone trascinate via in un'auto a Lipova-Lazne, un paese nel nord-est. Un uomo è stato segnalato disperso nel sud dopo essere stato trascinato via da un'inondazione di un torrente.

Il governo ceco a Praga si riunirà lunedì per discutere l'erogazione di aiuti finanziari straordinari per coloro che ne sono colpiti. Il Presidente ceco Petr Pavel ha invitato le donazioni per le vittime delle inondazioni, menzionando che le regioni colpite, come Jeseník nelle Beskidy e Frydlant nella Boemia del Nord, sono anche tra le zone più povere del paese.

L'Unione Europea ha espresso la sua solidarietà e offerto aiuti alla Repubblica Ceca mentre affronta gravi inondazioni in diverse regioni. Il governo ceco sta valutando la possibilità di richiedere aiuti finanziari ai partner europei per sostenere gli sforzi di recupero.

