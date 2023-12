La cinque volte vincitrice del Grande Slam Maria Sharapova si ritira dal tennis

La russa si ritira all'età di 32 anni dopo aver vinto per l'ultima volta un Grande Slam nel 2014, quando ha conquistato per la seconda volta gli Open di Francia.

La sua ultima apparizione risale agli Australian Open 2020, dove è stata eliminata al primo turno da Donna Vekić.

Nel suo articolo, la Sharapova ha dichiarato di "dire addio" al tennis.

"Dando la mia vita al tennis, il tennis mi ha dato una vita", ha scritto Sharapova.

"Mi mancherà ogni giorno. Mi mancheranno gli allenamenti e la mia routine quotidiana: Svegliarmi all'alba, allacciare la scarpa sinistra prima della destra e chiudere il cancello del campo prima di colpire la prima palla della giornata. Mi mancheranno la mia squadra, i miei allenatori. Mi mancheranno i momenti seduti con mio padre sulla panchina del campo di allenamento. Le strette di mano - che si vinca o si perda - e gli atleti, che lo sapessero o meno, che mi hanno spinto a dare il meglio di me".

LEGGI: Kim Clijsters farà il tanto atteso ritorno al torneo WTA di Dubai

La carriera tennistica di Maria Sharapova in immagini

Rivalità e battute d'arresto

A soli sette anni, nel 1994, Sharapova si trasferisce in Florida, negli Stati Uniti, per ricevere una formazione professionale.

Nel 2004, a 17 anni, si è imposta sulla scena tennistica battendo la testa di serie n. 1 Serena Williams nella finale di Wimbledon e conquistando il suo primo Grande Slam.

Nel 2005 ha raggiunto per la prima volta la vetta della classifica mondiale e, oltre al titolo di Wimbledon, ha vinto due titoli degli Open di Francia, uno degli Australian Open e uno degli US Open.

La Sharapova ha perso contro la rivale di sempre Williams anche in altre tre finali del Grande Slam.

Nel 2016 è risultata positiva al meldonium, sostanza vietata, agli Australian Open. Inizialmente le è stato imposto un divieto di due anni, poi ridotto a 15 mesi in seguito a un ricorso. Tornata in azione nell'aprile dell'anno successivo, non è più riuscita a raggiungere le vette dell'inizio della sua carriera.

LEGGI: Roger Federer si ritira dagli Open di Francia dopo un'operazione al ginocchio

Il mio corpo è diventato una distrazione

Secondo il sito web della WTA, nella sua carriera Sharapova ha raccolto più di 38 milioni di dollari in premi.

"Guardando indietro ora, mi rendo conto che il tennis è stato la mia montagna", ha detto. Il mio percorso è stato pieno di valli e deviazioni, ma la vista dalla sua cima era incredibile".

"Dopo 28 anni e cinque titoli del Grande Slam, però, sono pronta a scalare un'altra montagna, a competere su un altro tipo di terreno".

Ha trascorso cinque diversi periodi in cima alle classifiche mondiali, oltre a ricevere una serie di sponsorizzazioni molto pagate da marchi come Nike.

Dopo essere tornata in vetta nel 2012, la Sharapova ha fatto il suo debutto olimpico a Londra, dove ha ottenuto la medaglia d'argento, perdendo in finale contro la Williams.

Fuori dal campo, la Sharapova è stata impegnata nella costruzione di un impero commerciale, creando una società di produzione di caramelle - Sugarpova - e diventando co-proprietaria di Supergoop, una società di protezione solare.

Alla fine, però, gli infortuni hanno avuto la meglio sulla russa. Ha subito una serie di infortuni alla spalla e, prima degli US Open dello scorso anno, ha capito che la fine della sua carriera poteva essere vicina.

"A porte chiuse, trenta minuti prima di scendere in campo, mi sono sottoposta a una procedura di intorpidimento della spalla per affrontare la partita", ha scritto Sharapova, oggi 373esima al mondo, nel suo articolo di addio.

"Gli infortuni alla spalla non sono una novità per me: con il tempo i miei tendini si sono sfilacciati come una corda.

"Ho subito diversi interventi chirurgici, uno nel 2008 e un altro l'anno scorso, e ho trascorso innumerevoli mesi in fisioterapia. Quel giorno, scendere in campo mi è sembrato una vittoria finale, quando invece avrebbe dovuto essere solo il primo passo verso la vittoria. Condivido tutto questo non per suscitare pietà, ma per dipingere la mia nuova realtà: Il mio corpo era diventato una distrazione.

Visitate CNN.com/sport per altre notizie, articoli e video.

Un grande campione

Nel corso della mia carriera, la domanda "Ne vale la pena?" non è mai stata una domanda, ma alla fine lo è sempre stata. La mia forza mentale è sempre stata la mia arma più forte. Anche se la mia avversaria era fisicamente più forte, più sicura di sé, o semplicemente migliore, potevo, e l'ho fatto, perseverare".

La rivale Petra Kvitova - che ha battuto la Sharapova nella finale di Wimbledon del 2011 - ha salutato la russa come una "grande campionessa".

"So quanto sia difficile tornare a giocare", ha dichiarato su Twitter. "Ha subito molti infortuni. Ovviamente voleva un successo probabilmente più grande di quello che ha realmente pagato o che il suo corpo le ha permesso di avere".

"È stato un piacere essere con lei nel tour, condividere il campo con lei. Quando giocavamo insieme erano sempre grandi battaglie. È sempre stato bello condividere il campo con lei e ho sempre avuto rispetto per lei".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com