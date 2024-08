- La Cina sta testando una centrale nucleare dove il nucleo non può sciogliersi.

In una centrale nucleare convenzionale, il "Maximo Accidente di Progetto", o fusione del nocciolo, è l'incidente più grave che può verificarsi. Si tratta di uno stato in cui i processi nel nocciolo non possono più essere controllati, causando il riscaldamento continuo fino a quando non si fonde attraverso il pavimento del reattore.

Nello Shandong, in Cina, è stato testato per la prima volta un tipo di reattore in cui questo non può accadere. Un reattore a letto di palline perde temperatura in caso di disturbi. Si raffredda passivamente e non richiede un sistema di raffreddamento di emergenza. Nel 2011, a Fukushima, in Giappone, sia l'alimentazione regolare che di emergenza sono fallite, portando a una fusione del nocciolo.

Il concetto non è nuovo e non origina dalla Cina. Tuttavia, la Cina è stata la prima a costruire un reattore di questo tipo. La Germania ha studiato prototipi. Al contrario, una centrale nucleare completa si trova a Shandong, che ha iniziato l'operazione a dicembre 2023. La centrale elettronucleare di Shidaowan è la prima centrale nucleare della quarta generazione.

Centrale Nucleare Modulare

L'impianto consiste in due piccoli reattori, ciascuno con una potenza termica di 250 megawatt, che azionano una singola turbina a vapore con una potenza elettrica di 210 megawatt ciascuna. Una centrale nucleare di medie dimensioni ha una potenza di 1200 megawatt, e quella cinese è modulare. I moduli aggiuntivi aumentano la potenza. L'elio viene utilizzato come refrigerante e la grafite come moderatore. Ciascun reattore è equipaggiato con più di 400.000 elementi combustibili sferici, ciascuno contenente sette grammi di combustibile. Le palline rimangono intatte a temperature fino a 1620 gradi - molto più alte di quanto accada anche in situazioni di emergenza estreme, secondo l'Associazione Energetica Nucleare Cinese. Il reattore genera sia vapore fino a 500 gradi Celsius che elettricità. Questo è destinato a sostituire la combustione di gas naturale e carbone nell'industria petrolchimica.

Per testare la nuova centrale elettrica in un'emergenza, entrambi i moduli del reattore sono stati interrotti durante il funzionamento. In seguito, la temperatura nell'impianto è diminuita spontaneamente. Naturalmente, una temperatura stabile è stata raggiunta 35 ore dopo l'interruzione dell'alimentazione. Il test è stato condotto nel 2023 e lo studio accompagnatorio è stato pubblicato sulla rivista "Joule".

