La Cina si prepara a un altro confronto economico

Non importa chi vincerà le elezioni presidenziali negli Stati Uniti a novembre, la Cina vede entrambe le opzioni come poco favorevoli. Un nuovo conflitto commerciale con gli Stati Uniti è inevitabile, con conseguenze severe per l'economia globale.

Durante il mandato di Trump, lo scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina è stato un tema caldo. A differenza dei presidenti precedenti, Trump ha affrontato le agevolazioni sulle esportazioni della Cina, le violazioni dei diritti di proprietà e le esportazioni a basso costo. Ha introdotto dazi del 25% sui beni cinesi. In risposta, la Cina ha imposto dazi severi sui prodotti agricoli statunitensi. Questa lunga partita economica, dannosa per la crescita globale e preoccupante per i mercati, è giunta a una pausa con incontri sommetali e un cessate il fuoco.

Se Trump dovesse ottenere un altro mandato a novembre, le cose potrebbero tornare alla loro situazione conflittuale. Anche se Harris dovesse vincere, un nuovo conflitto commerciale con la Cina sembra inevitabile. Entrambi i candidati esprimono il desiderio di erigere nuove barriere commerciali; è solo una questione di quanto saranno alte e permeabili quelle barriere.

Despite contrasting views on abortion, taxes, and immigration, Trump and Harris share little variation in their China policies. After Trump departed from the White House, the Democrats mostly reversed his decisions, except for the machine washer tariffs, which expire in 2023, and minor adjustments to steel, aluminum, and solar panel imports. They preserved the heart of his trade policy, especially in relation to China.

The Biden administration has refined the tariff barriers. In May, it proposed additional tariffs of $18 billion on Chinese goods, including a 100% tax on electric vehicles. Harris may continue this policy. She denounces her opponent's tariff strategies as "Trump taxes" that could burden the average American family by up to $4,000 annually. Yet, she advocates for "targeted and strategic tariffs to bolster American workers, improve our economy, and keep our opponents in check."

"Due Pessime Opzioni" per la Cina

Trump's plans, however, are more drastic: He proposes a base tariff of 10% on all imports and 60% on Chinese imports. Davos or not, it's heading towards a new confrontation with Beijing. "In economic and trade matters, both parties are treading the same path," a representative of a protectionist lobbying group told the New York Times. Whether it's Trump or Harris, "we're looking at a government of tariffs, and of industrial policy."

The gloomy outlook in Beijing shares this sentiment. "Trump and Harris are due pessime opzioni per la Cina," il Financial Times cita Zhao Minghao, un noto professore di relazioni internazionali nella Repubblica Popolare. "Entrambi considerano la Cina come un rivale, se non un avversario."

L'incertezza aumenta con l'esperienza limitata di Harris in politica estera. Non ha mai visitato la Cina durante il suo mandato come senatrice o come vicepresidente, e i suoi incontri con i leader cinesi sono stati brevi.

Tuttavia, i leader cinesi temono un secondo mandato di Trump più di un governo Harris. Mentre i Democratici sotto Biden, e probabilmente sotto Harris, cercano di gestire il conflitto con Pechino con cura, evitando un'escalation eccessiva, cercano di ridurre la dipendenza strategica dalla Cina, o "mitigazione del rischio". Si sottolinea che queste iniziative si basano su "interessi di sicurezza nazionale chiaramente articolati e strettamente definiti" e riguarderanno solo "alcuni settori selezionati", come ha affermato il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen durante la sua visita in Cina lo scorso anno.

In netto contrasto, i leader cinesi temono che un Trump rieletto miri a smantellare la Cina, cercando la vittoria totale in una nuova Guerra Fredda e guardando alla fine a cambiare il regime a Pechino, secondo Zhao, un professore di politica, in un quotidiano britannico. Per Xi Jinping e il Partito Comunista, questo rappresenterebbe una minaccia esistenziale. Anche se la vita in Cina sotto Harris potrebbe non essere piacevole, gli esperti di politica estera di Pechino hanno recentemente riassunto i loro sentimenti sulla rivista Foreign Affairs: "Pechino si sta avvicinando all'esito delle elezioni americane con cautela e speranza limitata".

