La Cina rafforza i controlli all'ingresso per le persone dall'Africa a causa degli scoppi di Mpox

La Cina sta stringendo i controlli all'ingresso per le persone provenienti dai paesi interessati a causa degli scoppi di Mpox in Africa. Coloro che entrano dai paesi con casi di virus, che sono stati in contatto con Mpox o che presentano sintomi come febbre, mal di testa, dolori muscolari o linfonodi gonfi, devono segnalarsi alla dogana, come annunciato dall'autorità di Pechino. Gli ufficiali doganali raccoglieranno e testeranno i campioni.

Questo è efficace immediate e per sei mesi per gli ingressi via mare e aeroporti internazionali, è stato dichiarato. Il traffico merci è anch'esso interessato. Le aree considerate interessate si basano su una lista dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il dipartimento doganale, citando un'autorità sanitaria dell'Unione Africana, ha menzionato 13 paesi del continente in cui sono stati registrati migliaia di casi sospetti di Mpox.

L'OMS ha dichiarato il livello di allerta più alto mercoledì a causa degli scoppi di Mpox, compresi quelli nella Repubblica Democratica del Congo, e una nuova variante potenzialmente pericolosa. Mpox era precedentemente noto come monkeypox perché era stato rilevato per la prima volta nei macachi. Il virus è correlato al classico virus del vaiolo e viene trasmesso attraverso il contatto fisico ravvicinato. Causa principalmente eruzione cutanea, ma anche febbre e dolori muscolari. Ci sono due vaccini, ma non abbastanza dosi in Africa.

