La Cina rafforza le restrizioni all'ingresso

L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara uno stato di emergenza sanitaria globale a causa della diffusione del vaiolo delle scimmie. La Cina risponde stringendo le restrizioni sull'ingresso. Gli individui provenienti da paesi in cui il vaiolo delle scimmie è scoppiato devono segnalarsi.

La Cina controllerà gli individui e le importazioni di beni per il virus del vaiolo delle scimmie (Mpox) nei prossimi sei mesi. L'autorità doganale cinese ha annunciato questo. "Gli individui provenienti da paesi in cui il vaiolo delle scimmie è scoppiato, che hanno avuto contatti con casi di vaiolo delle scimmie o mostrano sintomi, devono segnalarsi spontaneamente all'autorità doganale", ha dichiarato.

In Cina, i veicoli, i contenitori e i beni provenienti da aree con casi di Mpox verranno ora disinfettati, ha dichiarato l'autorità doganale. La Commissione Sanitaria Nazionale cinese ha annunciato lo scorso anno che il vaiolo delle scimmie verrà gestito come malattia infettiva di Categoria B, consentendo alle autorità di prendere misure d'emergenza in caso di un'epidemia. Altre malattie infettive di Categoria B attualmente includono COVID-19, AIDS e SARS.

Il mercoledì, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il livello di allarme più alto a causa della diffusione della malattia virale in Africa per la seconda volta in due anni. Secondo il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si tratta di un'emergenza sanitaria globale.

L'OMS aveva già dichiarato un'emergenza a causa del vaiolo delle scimmie in luglio 2022. In quel momento, c'erano casi in più di 60 paesi, compresa la Germania. Le infezioni erano attribuite al Clade II, che causa corsi di malattia meno gravi. L'emergenza è stata revocata a maggio 2023 poiché le epidemie sono state portate sotto controllo in

