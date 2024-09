La Cina punta a una storica spedizione su Marte circa nel 2028, cercando di ottenere la supremazia nello spazio.

**La missione Tianwen-3 della Cina, secondo il progettista della missione Liu Jizhong, condurrà due lanci intorno al 2028 per recuperare campioni di Marte. Questa tempistica è più audace rispetto all'obiettivo iniziale del 2030 dichiarato dalle autorità spaziali, sebbene la scadenza abbia mostrato flessibilità negli ultimi anni. Una data di fine 2028 sembra tornare a un piano discuss in 2022 da un alto responsabile del programma Tianwen, che porterebbe alla ricezione dei campioni sulla Terra nel 2031.

I recenti commenti seguono il successo della Cina nel giugno scorso nel recuperare i primi campioni dalla faccia nascosta della Luna. Nel frattempo, l'iniziativa di recupero dei campioni di Marte di NASA e dell'Agenzia spaziale europea è ancora in fase di revisione a causa di preoccupazioni di bilancio, complessità e fattori di rischio. La NASA, con una storia di atterraggi su Marte, sta attualmente esaminando strategie più rapide ed economiche per accelerare i risultati, inizialmente previsti per il 2040.

Il primo recupero di campioni di Marte sarebbe un traguardo significativo per il programma spaziale ambizioso della Cina e per il sogno del leader Xi Jinping di fare della Cina una potenza spaziale.

L'avanzamento della Cina - compreso le missioni lunari senza equipaggio e la creazione della propria stazione spaziale orbitale - coincide con l'aumento delle iniziative spaziali degli Stati Uniti e di altri paesi a causa del potenziale di risorse e vantaggi scientifici dell'esplorazione lunare e dello spazio profondo.

L'obiettivo principale della missione Tianwen-3 della Cina è esplorare segni di vita su Marte. Inoltre, la missione mirerà a realizzare progressi tecnologici nel prelievo di campioni, nel decollo e nell'ascesa da Marte, nonché in un rendez-vous in orbita around Mars, come ha rivelato Liu la scorsa settimana secondo i media di stato cinesi.

In un'intervista a CGTN, Liu ha sottolineato le sfide associate alla missione, che comporta due lanci di razzo iniziali e un lancio di razzo senza precedenti da un altro pianeta per riportare i campioni.

"La missione di ritorno richiede il lancio dalla superficie di Marte. In effetti, si tratta di un piccolo lancio di razzo - pertanto, garantire la affidabilità del volo intero sarà difficile", ha dichiarato.

La Cina collaborerà a livello internazionale intorno alla missione, compreso il trasporto di carichi utili di paesi stranieri, la condivisione di campioni e dati e la pianificazione di future ricerche su Marte, secondo Liu.

Missioni di esplorazione di Marte

Marte ha da tempo affascinato i scienziati come destinazione di ricerca principale che potrebbe potenzialmente svelare dettagli sulla vita extraterrestre e le origini del nostro sistema solare.

La serie di missioni di esplorazione planetaria della Cina Tianwen, il cui nome si traduce approssimativamente in "domande al cielo", ha avuto il suo primo successo nel 2021, quando la sua sonda Tianwen-1 ha raggiunto l'orbita di Marte e ha rilasciato il rover Zhurong sulla superficie del pianeta.

L'atterraggio di Zhurong nella pianura Utopia Planitia il 15 maggio 2021 ha reso la Cina il terzo paese dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti ad atterrare su Marte, che è più di 30 milioni di miglia lontano dalla Terra al suo avvicinamento più vicino.

L'obiettivo principale di Zhurong era scoprire tracce di vita antica e esaminare i minerali, le condizioni ambientali e la distribuzione di acqua e ghiaccio nella pianura.

Le ricerche dei primi esami di Zhurong del bacino suggeriscono che il bacino di Utopia Planitia era habitat di acqua in un periodo in cui molti scienziati credevano che Marte fosse arido e gelido, secondo le ricerche del 2022.

Il rover era previsto per operare per 90 giorni su Marte, ma ha resistito per 358 giorni e ha coperto 1.921 metri (6.302 piedi) sul pianeta prima di entrare in ibernazione nel maggio 2022 a causa di un'insolita accumulazione di polvere.

Gli Stati Uniti hanno avuto il loro primo atterraggio su Marte nel 1976 con la loro missione Viking 1, che includeva un lander che ha operato per oltre sei anni. Ha superato il spacecraft Mars 3 dell'Unione Sovietica, che è atterrato sulla superficie di Marte nel 1971 ma ha trasmesso segnali per soli 20 secondi.

L'ultimo atterraggio degli Stati Uniti su Marte è stato il rover Perseverance della NASA, che è atterrato nel cratere Jezero nel 2021 e ha raccolto campioni per un futuro ritorno sulla Terra.

Il capo della NASA Bill Nelson ha dichiarato all'inizio di quest'anno che la missione di ritorno dei campioni di Marte degli Stati Uniti era "una delle missioni più complesse mai intraprese dalla NASA".

In aprile, la NASA ha annunciato che stava esplorando nuovi metodi per recuperare i campioni di superficie, dopo che il budget è salito a fino a 11 miliardi di dollari con una tempistica di ritorno dei campioni del 2040. In giugno, ha annunciato che stava promuovendo un numero selezionato di studi di 90 giorni per scoprire metodi più economici ed efficienti.

La missione Tianwen-3, avviata dalla Cina, mira a esplorare Marte e a recuperare eventuali campioni di Marte, contribuendo alla ricerca globale per capire i segreti di Marte e la possibilità di vita extraterrestre. Nonostante le agenzie spaziali commerciali come la NASA si trovino di fronte a vincoli di bilancio e complessità nei loro progetti di recupero dei campioni di Marte, la Cina rimane determinata a guidare in questo campo.

