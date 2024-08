La Cina prevede di indagare sulle importazioni di latticini europei, mentre il disaccordo commerciale si intensifica.

Il Ministero del Commercio cinese ha rivelato mercoledì che le corporation locali del settore lattiero-caseario hanno richiesto un'indagine, segnalando circa 20 diverse forme di sussidi che potrebbero avvantaggiare il settore lattiero-caseario dell'UE. Questi incentivi comprendevano finanziamenti per macchinari agricoli e redditi supplementari per i giovani agricoltori, oltre a sussidi ambientali e amministrativi.

Nel suo comunicato, il ministero ha indicato che l'esame preliminare dei fatti aveva fornito sufficienti motivi per avviare un'indagine antidumping. Hanno menzionato che questa indagine potrebbe durare fino a 18 mesi.

L'UE è riconosciuta a livello globale come un importante esportatore di prodotti lattiero-caseari, con la Cina che serve come secondo mercato più grande per i suoi polveri di latte scremato e intero, secondo i dati forniti dalla Commissione europea. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti si classificano al primo e al secondo posto per le esportazioni di burro e formaggi dell'UE, con la Cina e gli Stati Uniti che figurano al terzo e all'ottavo posto rispettivamente.

Questa rivelazione è seguita alla conferma dell'UE martedì che avrebbe applicato tariffe doganali aggiuntive su una maggioranza di veicoli elettrici importati dalla Cina.

Pechino e Bruxelles sono coinvolti in una disputa commerciale in corso sin dallo scorso settembre, quando l'UE ha avviato un'indagine sulle presunte aiuti di Stato ingiusti della Cina per i produttori di veicoli elettrici. L'UE sta anche esaminando l'aiuto della Cina per i produttori di turbine eoliche.

D'altra parte, la Cina ha avviato indagini antidumping su brandy e prodotti a base di maiale provenienti dall'UE.

Olof Gill, un rappresentante della Commissione europea, ha dichiarato in una dichiarazione mercoledì che la branca esecutiva dell'UE avrebbe monitorato da vicino l'indagine di Pechino e sarebbe intervenuta se necessario per garantire il rispetto delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio.

"La Commissione proteggerà vigorosamente gli interessi dell'industria lattiero-casearia dell'UE e la politica comune agricola", ha aggiunto, facendo riferimento al piano di sostegno dell'UE per gli agricoltori.

