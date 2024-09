La Cina potrebbe superare il numero di bambini con animali domestici, ponendo sfide a Pechino.

Questi minuscoli esseri non sono i loro figli biologici, ma piuttosto i loro amati "furbabies", o "mao hai zi" in cinese, e questa coppia li adora così tanto che li chiama "i nostri figli, i nostri piccoli".

"Sono tutti parte della nostra famiglia. Siamo una grande famiglia", ha condiviso Momo, che ha scelto di usare il suo soprannome per evitare potenziali problemi con le autorità a causa del suo stile di vita non convenzionale, che va contro gli sforzi della Cina per aumentare i tassi di natalità.

La Cina sta attualmente lottando con una popolazione in rapido invecchiamento e una forza lavoro in calo dopo decenni di applicazione della sua politica del figlio unico. Il paese è anche uno dei luoghi più costosi del mondo per crescere un bambino, rispetto ad altri paesi. Secondo uno studio dell'Istituto di ricerca sulla popolazione YuWa di Pechino, la Cina si classifica tra i primi per costi di crescita dei figli, superando sia l'Australia che la Francia.

Dopo aver abolito la politica del figlio unico nel 2016 e aver implementato un altro significativo cambiamento nella politica sulla natalità nel 2021, il governo cinese ora incoraggia le coppie ad avere tre figli. Tuttavia, Pechino ha lottato per aumentare i tassi di natalità tanto quanto lo aveva fatto per scoraggiarli.

Molte coppie cinesi, come Hansen, 36 anni, e Momo, 35 anni, non sono entusiasti della genitorialità. Invece, hanno scelto di diventare genitori di animali domestici.

Entro la fine dell'anno, il numero di animali domestici nelle città cinesi è previsto superare il numero di bambini di età inferiore ai 4 anni, secondo un rapporto della banca d'investimento Goldman Sachs. Entro il 2030, il numero di animali domestici nelle città cinesi da sole quasi raddoppierà il numero totale di bambini piccoli nel paese, secondo le previsioni di Goldman Sachs. Il tasso di proprietà di animali domestici sarebbe ancora più alto se si includessero i cani e i gatti nelle aree rurali.

Le stime di Goldman Sachs mettono in evidenza i valori in evoluzione di una generazione che non aderisce più alla tradizionale visione che il matrimonio è principalmente finalizzato alla procreazione e alla conservazione della discendenza familiare.

"Le diverse generazioni hanno priorità diverse, lo sai", ha detto Hansen, che ha scelto anche di usare un soprannome.

Mercato in crescita per gli animali domestici

Anticipando un aumento delle vendite di cibo per animali domestici, Goldman Sachs ha evidenziato una tendenza che sta causando grattacapi agli ufficiali cinesi.

Nel 2022, la Cina ha registrato una diminuzione della popolazione per la prima volta in decenni, segnando ciò che gli analisti definiscono il suo primo calo dal 1961, quando la carestia causata dalla disastrosa politica del Grande Balzo in Avanti del leader Mao Zedong ha colpito il paese. Un anno dopo, la Cina è stata superata dall'India come paese più popoloso del mondo.

Goldman ha trovato che il cibo per animali domestici è uno dei settori dei beni di consumo in più rapida crescita in Cina, nonostante le spese complessive stagnanti. Le vendite sono aumentate in media del 16% all'anno tra il 2017 e il 2023, generando un'industria da $7 miliardi. Il valore dell'industria è previsto raggiungere i $12 miliardi entro il 2030, secondo il rapporto. Alla sua stima più ottimistica, il mercato del cibo per animali domestici potrebbe diventare un'industria da $15 miliardi in Cina entro il 2028.

Questo rappresenta un netto contrasto rispetto a due decenni fa, quando la proprietà di animali domestici era ancora vista come un lusso e le persone tenevano principalmente cani meticci per la protezione.

Attualmente, la proprietà di animali domestici rimane relativamente bassa, secondo l'analisi di Goldman Sachs. Lo scorso anno, la percentuale di famiglie che possiedono cani nelle città cinesi era del 5,6%, molto inferiore a molti dei suoi vicini e con spazio per la crescita, ha detto. Entro il 2009, il Giappone aveva raggiunto un tasso di proprietà di animali domestici del 17,5%.

Il rapporto prevede una diminuzione dei nuovi nati in Cina, con una contrazione del 4,2% all'anno tra il 2022 e il 2030. Ciò è dovuto a una diminuzione del numero di donne tra i 20 e i 35 anni e a una riluttanza da parte dei giovani a fare figli.

"Anticipiamo una crescita più forte della proprietà di animali domestici contro lo sfondo di una previsione di tasso di natalità più debole e una maggiore penetrazione di animali domestici tra la generazione più giovane", si conclude il rapporto.

Molte coppie trovano il costo crescente di crescere i figli in tempi economici incerti una sfida. L'economia più grande del mondo dopo gli Stati Uniti sta affrontando numerose sfide, come l'alta disoccupazione giovanile e una prolungata crisi del settore immobiliare.

Le autorità ora offrono una serie di incentivi, tra cui denaro e congedo parentale esteso, per incoraggiare la genitorialità. Tuttavia, molte di queste iniziative hanno un successo limitato.

Professore Stuart Gietel-Basten, esperto di scienze sociali e politica pubblica presso l'Università della Scienza e della Tecnologia di Hong Kong, ha sottolineato che in Cina possedere animali da compagnia non viene più considerato incompatibile con l'avere figli.

Tuttavia, le giovani coppie in Cina affrontano numerosi ostacoli, tra cui la disoccupazione e le pressioni sociali come le lunghe ore di lavoro e l'aspettativa che le donne abbandonino la loro carriera dopo il parto, ha fatto notare Gietel-Basten.

Secondo Gietel-Basten, se un ventenne in Cina sente fortemente il bisogno di prendersi cura di qualcosa, è più facile prendere un animale come un cucciolo, un gattino o un coniglio piuttosto che trovare un partner e iniziare una famiglia.

Per Hansen e Momo, loro trovano piacere nella compagnia dei loro animali domestici.

"Non seguiamo nessuna tendenza. Non ci interessano. È solo una nostra preferenza personale. Penso che semplicemente adoriamo i cani," ha condiviso Hansen.

Ogni giorno, Hansen aspetta con ansia di tornare a casa perché i suoi cani sono entusiasti di vederlo.

"Questo risolve tutto," ha detto lui.

Il leader cinese Xi Jinping ha incoraggiato i delegati a una conferenza femminile lo scorso anno a creare una nuova cultura di matrimonio e procreazione. Il messaggio era chiaro: le donne cinesi dovrebbero sposarsi e avere figli.

Tuttavia, Momo crede che la Cina possa fare a meno del suo contributo genetico.

"Penso che questo figlio da me non sia necessario per la Cina," ha dichiarato.

