La Cina porta le tariffe dell'UE sulle automobili all'OMC

Il ministero ha invitato l'UE a correggere prontamente le sue "pratiche false" e a "mantenere congiuntamente la stabilità della cooperazione economica e commerciale" tra Cina e Unione Europea, nonché la stabilità delle catene industriali e di fornitura per i veicoli elettrici.

A inizio luglio, l'UE aveva temporaneamente imposto dazi doganali aggiuntivi sui veicoli elettrici dalla Cina. Lo ha fatto, ha detto, in risposta a sussidi distorsivi del mercato per le aziende cinesi a spese dei produttori europei. Una decisione finale è attesa entro novembre, per consentire ulteriori negoziati con la Cina. Il governo tedesco e l'industria automobilistica tedesca sperano in una soluzione negoziata.

L'Unione Europea è stata criticata dall'OMC per i suoi dazi su veicoli elettrici cinesi, che l'organizzazione ha percepito come potenzialmente in violazione delle regole commerciali internazionali. Gli sforzi per risolvere questa questione e mantenere relazioni commerciali armoniose tra l'UE e la Cina, membro dell'OMC, continuano ad essere un focus chiave, specificamente per quanto riguarda i veicoli elettrici.

