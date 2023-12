La Cina nomina il nuovo ministro della Difesa mesi dopo aver rimosso il predecessore senza spiegazioni

Il massimo organo legislativo cinese ha annunciato la nomina di Dong venerdì, dopo l'ultima sessione dell'anno, come ha riferito il media statale cinese Xinhua.

Dong è stato il comandante supremo della Marina cinese dal 2021. La sua nomina pone fine a mesi di speculazioni su quando Pechino avrebbe occupato il ruolo lasciato vacante dopo che lo stesso organo politico aveva approvato la rimozione di Li a ottobre.

Li, nominato ministro della Difesa a marzo, non è stato visto in pubblico dalla fine di agosto, alimentando intense speculazioni sul suo destino.

La sua scomparsa e la successiva rimozione hanno fatto seguito a una serie di inspiegabili scossoni al personale che hanno scosso gli alti ranghi del Paese, tra cui la drammatica estromissione dell'ex ministro degli Esteri Qin Gang a luglio e la rimozione di due leader della Rocket Force del PLA, tutti senza spiegazione.

Settimane prima che Li sparisse dalla circolazione, Xi ha convocato i vertici militari a Pechino per una riunione in cui ha sottolineato la lealtà politica, la disciplina e la "leadership assoluta" del partito sulle forze armate.

Il governo cinese ha ripetutamente rifiutato di commentare la posizione di Li e le ragioni della sua assenza. L'annuncio di venerdì non ha fornito ulteriori dettagli oltre a quello della nomina di Dong.

Il Wall Street Journal ha riferito che Li è stato prelevato a settembre dalle autorità per essere interrogato, citando una persona vicina alle decisioni di Pechino.

Il Financial Times ha anche riferito che il governo statunitense ritiene che il ministro della Difesa sia stato messo sotto inchiesta, citando funzionari americani. Nessuna delle due notizie ha citato il motivo dell'indagine.

Il nuovo ministro Dong diventerà il comandante supremo della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese nel 2021. Lunedì, l'ex comandante di sottomarini Hu Zhongming è stato nominato in quel ruolo durante una cerimonia di promozione ad ammiraglio.

Prima di assumere il comando della Marina, Dong è stato vice comandante del Comando del Teatro Sud del PLA, che supervisiona le operazioni nel Mar Cinese Meridionale.

In Cina, il ministro della Difesa è un ruolo in gran parte cerimoniale, che serve come volto pubblico della diplomazia militare con gli altri Paesi. A differenza del segretario alla Difesa degli Stati Uniti e di altri equivalenti internazionali, il ministro della Difesa cinese non ha potere di comando, che spetta alla Commissione militare centrale.

Questa è la storia in via di sviluppo. Ulteriori informazioni in arrivo.

Mengchen Zhang e Wayne Chang della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com