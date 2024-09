- La Cina mira a portare gioia in Africa aumentando l'espansione dell'energia solare

Disturbi, confische di terre, ricollocazione forzata. Prima dell'incontro di quest'anno tra i capi di stato africani e l'amministrazione cinese, gli attivisti per l'ambiente stanno attirando l'attenzione su uno degli aspetti negativi degli investimenti cinesi in Africa, in particolare in relazione all'Uganda. In un'area costiera del Lago Alberto, i residenti stanno affrontando difficoltà a causa della proposta di costruzione di un raffineria di petrolio collegata a un progetto di estrazione e oleodotto guidato dalla società cinese CNOOC. Climate Rights International sta avanzando accuse serie contro le forze militari della nazione africana, sostenendo che il progetto è "non solo una bomba a orologio per il carbonio, ma anche un disastro per i diritti umani", come dichiarato dal direttore esecutivo Brad Adams.

Non si tratta della prima volta che vengono avanzate simili accuse, e probabilmente non sarà l'ultima. Uno studio del Global Development Policy Center (GDPC) dell'Università di Boston ha rilevato che l'impegno della Cina in Africa spesso riceve basse valutazioni per l'ambiente, la società e la governance (ESG) a causa della mancanza di rispetto per le regolamentazioni ambientali e di lavoro, o per le preoccupazioni sociali e di governance riguardanti le comunità interessate. Lo studio ha analizzato alcuni progetti di infrastrutture energetiche e zone economiche speciali in Egitto, Etiopia e Nigeria, che sono destinazioni popolari per gli investimenti, e ha scoperto che, sebbene abbiano creato posti di lavoro e stimolato la crescita economica, c'è "molto spazio per il miglioramento" nella conformità. La presenza della Cina sul continente ha anche aggravato la situazione delle emissioni di gas serra a causa delle regolamentazioni ambientali lassiste o ignorate, con i fondi principalmente destinati al potere di carbone, industrie di lavorazione intensive di lavoro e risorse, estrazione di risorse e costruzione.

Ora, la leadership cinese, che si è concentrata sulla neutralità climatica entro i propri confini da tempo, sta anche ridimensionando il proprio approccio all'Africa e sottolineando le tecnologie verdi nelle relazioni economiche. In realtà, gli investimenti in infrastrutture o progetti greenfield sotto l'Iniziativa della Via della Seta hanno diminuito negli ultimi anni. Durante la summit a Beijing che inizia giovedì, la Cina mira a rafforzare gli affari con l'energia rinnovabile e la mobilità elettrica con l'Africa. Data la presenza di una notevole capacità in eccesso di produttori di automobili cinesi e di fabbriche che producono tecnologia solare ed eolica che non possono più vendere facilmente sui mercati dell'UE e degli Stati Uniti, questa rappresenta un'opportunità.

I due decenni di impegno economico tra Cina e Africa sono cresciuti a tal punto che la Cina è ora il principale partner commerciale bilaterale e la principale destinazione delle esportazioni per la maggior parte dei paesi africani. Dal 2013, Pechino è stato il più grande investitore diretto estero bilaterale e il più grande creditore singolo in Africa. "Le connessioni economiche approfondite e i flussi di investimenti della Cina in Africa", secondo il GDPC di Boston, "sono un argomento di dibattito sulle loro intenzioni e sul bilanciamento dei benefici e dei rischi - con potenziali implicazioni a lungo termine per lo sviluppo industriale, la modernizzazione e la trasformazione economica sostenibile del continente".

Il "White Paper" "La Cina e l'Africa in un nuovo secolo: un partenariato di uguali" del Consiglio di Stato cinese del 2021 ha riferito che, dal lancio del Forum sulla Cooperazione Cina-Africa (FOCAC) nel 2000, le società cinesi hanno sostenuto i paesi africani nella costruzione o modernizzazione di oltre 10.000 chilometri di ferrovie, quasi 100.000 chilometri di autostrade, circa 1.000 ponti, quasi 100 porti e 66.000 chilometri di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia. Secondo i dati dell'Amministrazione generale delle dogane della Cina, il commercio tra Cina e Africa ha raggiunto un massimo storico di 282 miliardi di dollari nel 2023.

Tecnologia verde "Made in China"

Quando il presidente cinese e leader del Partito Comunista Xi Jinping aprirà il nono Summit Cina-Africa, incoraggerà i suoi ospiti dai paesi come Gambia, Kenya, Nigeria, Zimbabwe e Sud Africa a optare per uno sviluppo industriale a basse emissioni favorendo i produttori cinesi di tecnologia eolica e solare o veicoli elettrici. Contestualmente, Pechino sta lavorando per migliorare l'accesso alle risorse raw materiali essenziali per la mobilità elettrica e i futuri sistemi di archiviazione, che sono abbondanti nel sottosuolo africano, come il litio, il cobalto e il rame in Botswana, Namibia e Zimbabwe.

Prima del summit, i funzionari governativi e gli esperti di entrambi i lati sono giunti a un accordo a Shanghai per "cooperazione strategica intensificata" per l'ottimizzazione delle strutture energetiche e in settori di tecnologie a basse emissioni, finanziamento climatico-friendly e formazione di talenti verdi, come riportato dal "China Daily". Il passaggio dai combustibili fossili alle fonti energetiche rinnovabili, hanno dichiarato, è cruciale per la protezione del clima e richiede investimenti aumentati nella tecnologia e nell'infrastruttura.

Secondo le analisi dell'Università di Boston, il prestito cinese ai progetti africani si è spostato verso progetti verdi e ad alta tecnologia invece che finanziare più ponti o strade. I fondi sono stati assegnati per le centrali solari, le fabbriche di veicoli elettrici o le stazioni 5G per migliorare la connessione a Internet. Su 4,2 miliardi di dollari da 13 prestiti nel 2023 a otto governi africani e due banche regionali, 500 milioni di dollari sono stati assegnati per progetti idroelettrici e solari.

Capacità di energia rinnovabile da aumentare sei volte

L'Africa ha recentemente aumentato gli obiettivi per la sua transizione energetica. Prima della Conferenza mondiale sul clima del 2023, l'Unione Africana (UA) si è impegnata alla prima Summit Africa sul clima ad aumentare la capacità di energia rinnovabile dalla quantità attuale di circa 50 gigawatt a 300 gigawatt entro il 2030. Di conseguenza, gli obiettivi di esportazione cinese per l'energia rinnovabile potrebbero trovare terreno fertile tra i delegati degli stati africani. Tuttavia, ora sono anche più cauti riguardo al debito aggiuntivo.

La Cina ha attivamente promosso la protezione del clima nelle sue relazioni internazionali da diversi anni. Nel 2015, ha istituito un "Fondo di cooperazione climatica Sud-Sud" per aiutare i paesi in via di sviluppo ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Nel 2021, ha promesso all'UA di investire di più nell'energia pulita e meno nelle centrali elettriche a carbone. In Kenya, ha finanziato la costruzione di un parco solare da 50 megawatt, che ha generato elettricità per più di 350.000 persone in 70.000 case dal suo lancio nel 2019.

Il World Resources Institute evidenzia anche che Pechino intende spostare la sua attenzione su iniziative più piccole e allettanti quando si tratta di espandere le offerte di energia pulita in futuro. Uno dei primi programmi collaborativi, denominato "Africa Solar Belt", è progettato per fornire circa 50.000 famiglie africane con l'energia solare attraverso sistemi decentrati entro il 2027. Questi progetti, come le "mini-reti" composte da piccole reti autonome solitamente alimentate da energia solare e accumulo locale, sono spesso inefficaci dal punto di vista dei costi, ostacolando l'acquisizione di investitori e operatori privati. Il progetto "Solar Belt" della Cina è ancora in fase iniziale, con gli esperti che suggeriscono la necessità di ulteriore supporto, in particolare per colmare le lacune negli studi di fattibilità per gli sviluppatori.

L'energia solare è stata identificata come fonte energetica economica in diverse regioni africane, in particolare per le famiglie non collegate alle reti centrali. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), nel 2022, il budget destinato agli investimenti cinesi nelle centrali elettriche a carbone africane potrebbe finanziare più della metà della capacità solare nuova essenziale richiesta. In linea con la mappa di sostenibilità dell'IEA per l'Africa, ci si aspetta che l'80% della generazione energetica futura provenga da fonti rinnovabili come solare, eolico, idroelettrico e geotermico entro il 2030.

Tuttavia, i progetti ambientali sono invitati a prestare maggiore attenzione ai diritti umani e alla terra. Non sono stati segnalati incidenti di malcontento tra le comunità vicine a Garissa, una centrale elettrica solare di grandi dimensioni nel nord del Kenya, così come il progetto petrolifero ugandese. Tuttavia, i residenti locali si lamentano di aver perso l'opportunità di utilizzare l'energia solare per l'irrigazione poiché i piccoli agricoltori non sono stati integrati nel progetto. Nonostante l'accordo sul progetto e il risarcimento per la terra ceduta, la comunità ora rimpiange di aver ceduto 200 ettari di pascolo senza necessità.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione per le violazioni dei diritti umani associate alla costruzione del raffineria petrolifera sul lago Alberto, data la sua dedizione alla promozione dello sviluppo sostenibile e al rispetto dei diritti umani nelle sue relazioni esterne. L'Unione Europea potrebbe anche incoraggiare l'amministrazione cinese a considerare investimenti in progetti tecnologici verdi in Africa, in linea con il proprio focus sulla neutralità climatica e la decarbonizzazione.

