- La Cina minaccia di adottare misure di rappresaglia contro il Canada in risposta alle proposte di tariffe sui veicoli elettrici.

Cina sta notificando il Canada di misure ritorsive a causa dell'implementazione di tasse elevate sui veicoli elettrici. Come espresso dall'ambasciata cinese in Canada, verranno adottate "qualsiasi misura necessaria" per tutelare i diritti e il benessere delle loro imprese nazionali.

La tassa del 100% sui veicoli elettrici cinesi è prevista per avere un impatto negativo sui legami commerciali e economici bilaterali tra Cina e Canada, come sottolineato nella dichiarazione. Le attività dell'amministrazione canadese non sono allineate con gli interessi dei consumatori e delle imprese canadesi e ostacolano anche gli sforzi internazionali per affrontare il cambiamento climatico.

Ci sono state anche aumenti fiscali istituiti dagli USA e dall'UE.

L'amministrazione canadese aveva precedentemente annunciato una tassa del 25% sui prodotti di acciaio e alluminio cinesi e sui veicoli elettrici, portando a un totale del 25% di tasse. La Ministro delle Finanze Chrystia Freeland ha sottolineato che queste politiche sono mirate a creare un terreno di parità per l'industria locale. Il governo canadese sostiene che i produttori cinesi traggono vantaggio dalle politiche di produzione eccessiva ordinate dal governo e dalle norme più indulgenti per la tutela dei lavoratori e dell'ambiente.

In maggio, gli USA hanno aggiunto una tassa del 100% sui veicoli elettrici dalla Cina. La Commissione UE ha risposto proponendo il proprio quadro, che include diverse aliquote fiscali a seconda del produttore, in giugno.

In risposta alla tassa del 25% del Canada sui veicoli elettrici cinesi, la Cina ha minacciato misure ritorsive, menzionando specificamente l'imposizione di dazi doganali come una delle possibili misure. Inoltre, l'ambasciata cinese in Canada ha dichiarato che adotteranno "qualsiasi misura necessaria" per proteggere le loro aziende nazionali da queste tasse elevate.

Leggi anche: