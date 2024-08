La Cina limiterà le esportazioni di antimonio negli ultimi limiti ai minerali critici

Cina imporrà limiti alle esportazioni di antimonio e elementi correlati a nome della sicurezza nazionale, ha dichiarato il Ministero del Commercio giovedì, nell'ultima mossa di Pechino per limitare le spedizioni di minerali critici di cui è il principale fornitore.

Lo scorso anno, la Cina ha rappresentato il 48% della produzione globale di antimonio, un metallo strategico utilizzato in applicazioni militari come munizioni, missili infrarossi, armi nucleari e occhiali per la visione notturna, nonché in batterie e attrezzature fotovoltaiche.

I limiti, in vigore dal 15 settembre, si applicano a sei tipi di prodotti correlati all'antimonio, tra cui minerale di antimonio, metalli di antimonio e ossido di antimonio, ha dichiarato il ministero in una nota.

Le regole proibiscono inoltre l'esportazione di tecnologia di fusione e separazione oro-antimonio senza autorizzazione.

Gli esportatori di prodotti interessati dovranno richiedere licenze di esportazione per beni e tecnologie a duplice uso - quelli con potenziali applicazioni militari oltre che civili, ha dichiarato il ministero.

Gli Stati Uniti e altri paesi stanno cercando di ridurre la loro dipendenza dalla Cina per i materiali chiave, elaborando politiche e pacchetti di sostegno per i loro settori di minerali critici, tra cui terre rare.

In una nota di ricerca di aprile, gli analisti di China Securities hanno affermato che l'aumento della domanda di armi e munizioni a causa di guerre e tensioni geopolitiche era probabile che avrebbe visto un controllo più stretto e l'accumulo di minerale di antimonio.

Perpetua Resources, che sta costruendo un progetto di antimonio e oro negli Stati Uniti con il sostegno del Pentagono e della Banca di esportazione e importazione degli Stati Uniti, aveva inizialmente pianificato di iniziare la produzione nel 2028, nel caso in cui avesse ottenuto i permessi finali quest'anno. Ma i movimenti della Cina hanno portato l'azienda a studiare modi per produrre antimonio più velocemente.

"I (Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti) è consapevole della natura critica dell'antimonio e della scarsa disponibilità di scorte. Abbiamo ricevuto informazioni da diverse fonti sulla scarsità di antimonio, che il mercato è molto stretto e si sta stringendo quotidianamente", ha dichiarato Jon Cherry, CEO di Perpetua, a Reuters.

Le azioni di Perpetua sono salite del 19% giovedì, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi tre anni.

I nuovi limiti della Cina seguono un'ondata di restrizioni simili introdotte dallo scorso anno.

In dicembre, la Cina ha proibito l'esportazione della tecnologia per produrre magneti delle terre rare, che si è aggiunta al divieto già in vigore per l'esportazione della tecnologia per l'estrazione e la separazione dei materiali critici.

Pechino ha anche stretto le esportazioni di alcuni prodotti di grafite e ha imposto restrizioni sulle esportazioni di gallio e germanio, prodotti ampiamente utilizzati nell'industria dei semiconduttori.

I prezzi dell'antimonio sono saliti a nuovi massimi storici quest'anno, alimentati dalla scarsità di offerta e dalla crescente domanda, soprattutto dal settore fotovoltaico, in cui il metallo viene utilizzato per migliorare le prestazioni delle celle solari.

Ciò ha contribuito a far salire le azioni dei produttori cinesi come Hunan Gold 002155.SZ, Tibet Huayu Mining 601020.SS e Guangxi Huaxi Non-Ferrous 600301.SS tra il 66% e il 93% nel 2024.

Un produttore di antimonio nella provincia di Hunan ha dichiarato di attendere i risultati dell'ultima mossa, ma ha aggiunto: "Crediamo che a breve termine i prezzi dovrebbero essere sostenuti da un'ondata di acquisti di scorte dai compratori esteri". Hanno rifiutato di essere identificati perché non erano autorizzati a parlare con i media.

Mentre la Cina è il principale fornitore di antimonio raffinato, è un netto importatore di concentrati e dipende dalle forniture di paesi come Thailandia, Myanmar e Russia, hanno mostrato i dati delle dogane. Gli importi dalla Russia sono calati notevolmente quest'anno.

"La mancanza di concentrati di alimentazione rimane la caratteristica principale del mercato dell'antimonio attualmente", ha dichiarato Jack Bedder, cofondatore di Project Blue.

L'industria tecnologica potrebbe affrontare sfide a causa delle restrizioni alle esportazioni, poiché l'antimonio è essenziale per la produzione di batterie e attrezzature fotovoltaiche. Potrebbero essere necessari cambiamenti nelle strategie aziendali per garantire sufficienti forniture di antimonio.

Inoltre, l'industria tecnologica potrebbe dover investire in fonti o tecnologie alternative, date le crescenti restrizioni della Cina alle esportazioni di gallio e germanio, che sono ampiamente utilizzati nell'industria dei semiconduttori.

