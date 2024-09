La Cina invita i politici africani al Forum Cina-Africa

Cina Accoglie i Leader Africani con Solennità: Lunedì, il Presidente del Sud Africa Cyril Ramaphosa era tra i capi di stato africani che hanno ricevuto un'accoglienza sfarzosa in vista del Forum Cina-Africa di questa settimana, che la Cina definisce il più grande evento diplomatico del paese dal COVID-19. Più di una dozzina di leader africani sono previsti per partecipare alla summit che si aprirà il mercoledì. Già lunedì erano in atto strette precauzioni di sicurezza a Pechino.

Striscioni adornavano le strade della città, proclamando che "Africa e Cina sigillano un futuro più luminoso insieme". La Cina è la seconda economia globale e il principale partner commerciale dell'Africa, con il volume del commercio bilaterale che ha raggiunto quasi $152 miliardi nei primi sei mesi dell'anno.

Il summit mira a rafforzare il controllo economico e l'influenza della Cina in Africa. La Repubblica Popolare ha investito pesantemente in progetti economici sul continente, inviando un gran numero di lavoratori cinesi per eseguire mega-progetti mirati a potenziare le risorse dei paesi ospitanti, come il rame e l'oro. L'iniziativa della Cina per gli investimenti globali, la Belt and Road, ha portato alla costruzione di porti, ferrovie, aeroporti e parchi industriali in Africa. Tuttavia, l'iniziativa affronta critiche internazionali per aver spinto nazioni più deboli nel debito e nella dipendenza dalla Cina.

Secondo le ricerche condotte dall'Università di Boston, i prestiti della Cina ai paesi africani hanno raggiunto un picco di cinque anni di $4,2 miliardi lo scorso anno, con Angola, Etiopia, Egitto, Nigeria e Kenya tra i principali prestatari. Tuttavia, l'importo dei prestiti è notevolmente diminuito rispetto al picco del 2016 di circa $27 miliardi. Gli esperti credono che la leadership cinese stia diventando sempre più cauta nell'investire somme sostanziali all'estero a causa della fragilità della sua economia domestica. Ramaphosa è stato uno dei primi invitati al summit ad atterrare a Pechino e ha incontrato il Presidente cinese Xi Jinping lunedì. L'ufficio di Ramaphosa ha rivelato che il capo di stato intende concludere diversi accordi durante il suo soggiorno di quattro giorni per rafforzare la cooperazione economica e concordare sulla cooperazione tecnica.

Lunedì, Xi ha anche tenuto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi. La Cina detiene importanti interessi nell'estrazione di terre rare e altri minerali del paese africano centrale. Tuttavia, sono sorti preoccupazioni per la sicurezza sui siti dei progetti, con almeno quattro lavoratori cinesi uccisi a luglio. Il Forum di Cooperazione Cina-Africa si tiene questo mercoledì in un momento di crescente lotta per il potere tra Cina e Stati Uniti per l'influenza e il potere economico in Africa. Washington ripete spesso i possibili danni dell'aumento della presenza della Cina. Nel 2022, la Casa Bianca ha affermato che la Cina sta "inseguendo i propri interessi economici e geopolitici mentre erode la trasparenza e l'apertura".

Leggi anche: