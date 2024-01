La Cina ha speso oltre 5,5 milioni di dollari nelle proprietà di Trump mentre era in carica, come dimostrano i documenti

Tali pagamenti comprendevano complessivamente milioni di dollari provenienti dall'ambasciata cinese negli Stati Uniti, da una banca statale cinese accusata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di aver aiutato la Corea del Nord a eludere le sanzioni e da una società statale cinese di transito aereo. I documenti contabili dell'ex società di contabilità di Trump, Mazars USA, sono stati ottenuti dai Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera.

In un rapporto, i Democratici della Camera affermano che la Cina è uno dei 20 Paesi che hanno effettuato almeno 7,8 milioni di dollari in pagamenti totali a imprese e proprietà di proprietà di Trump durante il periodo di permanenza dell'ex presidente alla Casa Bianca, compresi i suoi hotel a Washington DC, New York e Las Vegas.

I documenti offrono ulteriori prove della rara pratica dei governi stranieri che spendono denaro direttamente con le imprese di proprietà di un presidente in carica, ma non sono una registrazione completa di tutti i pagamenti stranieri effettuati alle imprese di Trump durante il suo periodo alla Casa Bianca.

All'epoca, l'avvocato di Trump aveva dichiarato che l'ex presidente aveva intenzione di donare i profitti esteri dei suoi hotel al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Tuttavia, l'importo che sarebbe stato donato dalla Trump Organization nel 2017 e nel 2018 è ben al di sotto della stima dei pagamenti esteri effettuati alle sue proprietà.

Trump si è rifiutato di dismettere le attività e le proprietà aziendali prima di assumere l'incarico, il che significa che poteva ancora trarre profitto dalle sue varie attività con poca trasparenza.

I democratici sostengono che i documenti contabili aggiuntivi sollevano nuovi interrogativi sui possibili tentativi di influenzare Trump attraverso le sue società mentre era alla Casa Bianca.

A titolo di esempio, i democratici della commissione sottolineano il fatto che Trump ha rifiutato di imporre sanzioni alla Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), un'entità di proprietà statale che ha affittato una proprietà alla Trump Tower di New York.

Un documento della Securities and Exchange Commission del 2012 mostra che l'affitto base pagato dalla banca cinese è stato di 1,9 milioni di dollari e i documenti prodotti da Mazars confermano che la banca è rimasta nella Trump Tower almeno fino al 2019.

Nel 2016, il Dipartimento di Giustizia ha accusato la banca di aver cospirato con una banca nordcoreana per eludere le sanzioni statunitensi.

Ma una volta insediatosi, Trump non ha sanzionato la ICBC nonostante gli appelli dei membri repubblicani del Congresso ad "applicare la massima pressione finanziaria e diplomatica" "prendendo di mira un maggior numero di banche cinesi che fanno affari con la Corea del Nord", hanno scritto i democratici del Comitato di supervisione della Camera in un rapporto che riassume il contenuto dei documenti di Mazars USA.

Alla domanda sui pagamenti della Cina alle proprietà di Trump, il portavoce dell'ambasciata cinese Liu Pengyu ha dichiarato alla CNN: "La Cina aderisce al principio di non interferenza negli affari interni e non commenta le questioni relative alla politica interna degli Stati Uniti".

"Allo stesso tempo, voglio sottolineare che il governo cinese richiede sempre alle aziende cinesi di operare all'estero in conformità con le leggi e i regolamenti locali. La cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti è reciprocamente vantaggiosa. La Cina si oppone alla politicizzazione delle questioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti", ha aggiunto Pengyu.

La CNN ha contattato la Trump Organization per un commento.

Questa storia è in corso di pubblicazione e sarà aggiornata.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com