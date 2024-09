La Cina ha inflitto una multa di 62 milioni di dollari alla PwC per il loro coinvolgimento nella debacle di Evergrande.

Le autorità cinesi hanno imposto un blocco commerciale di sei mesi e una multa salata di 4,41 miliardi di yuan (circa 62 milioni di dollari) alla divisione di revisione contabile di PwC in Cina continentale a causa del loro lavoro di revisione per il gigante immobiliare in difficoltà, China...