La Cina ha imposto divieti a vita a 43 calciatori e autorità per coinvolgimento nella manipolazione del gioco.

Il Consiglio di Governance del Calcio Cinese Impone Banni a Vita per 38 Giocatori e 5 Ufficiali di Club Conseguenza di un'indagine di Due Anni per Manipolazione di Risultati e Scommesse,'argentrando la Corruzione in Una delle Discipline Sportive Più Prestigiose in Cina