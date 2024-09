La Cina fornisce alla Russia attrezzature per i droni per il loro coinvolgimento nel conflitto in Ucraina.

Si parla da tempo di un possibile sostegno politico da parte della Cina alla Russia, oltre che alla fornitura di armi per le azioni in Ucraina. Secondo i resoconti recenti, ci sarebbe una prova concreta a sostegno di queste voci. La domanda principale è: il governo cinese è coinvolto in tutto questo?

Gli insider affermano che le aziende cinesi hanno fornito armi alla Russia in modo segreto. Secondo il "Times" britannico, un'azione del genere potrebbe potenzialmente aggravare significativamente la situazione agli occhi del governo cinese. Un nuovo rapporto suggerisce che una società cinese ha spedito un lotto di droni militari specializzati in Russia per i test. Tuttavia, si dice che questi droni erano destinati all'Ucraina, secondo il "Times". Si presume che questa attività si sia verificata nel 2023, secondo un ufficiale occidentale. Egli non ha rivelato la società cinese coinvolta, ma ha affermato che ora ci sono "prove inconfutabili del fatto che le aziende cinesi forniscono armi letali alla Russia per l'uso in Ucraina".

"Il governo cinese potrebbe non volerlo ammettere, ma avrà difficoltà a nascondere il proprio sostegno crescente", ha aggiunto l'ufficiale. Sembra che si creda che Pechino abbia fatto parte della catena di fornitura o almeno ne fosse a conoscenza.

Di recente, Reuters ha riferito che la Russia ha istituito un programma di armi in Cina per produrre e dispiegare droni d'attacco a lungo raggio da utilizzare nella guerra contro l'Ucraina. Questo rapporto è stato confermato dall'ufficiale.

La Russia sta già producendo droni in Cina

IEMZ Kupol, una filiale della corporation russa Almaz-Antey, ha sviluppato e testato un nuovo modello di drone chiamato Garpiya-3 (G3) con l'aiuto di esperti locali in Cina, come dimostrato in uno dei documenti. IEMZ Kupol ha segnalato questo sviluppo al Ministero della Difesa russo quest'anno. In un rapporto aggiornato, IEMZ Kupol ha informato il Ministero della Difesa russo che potrebbe produrre in massa i droni, compreso il G3, in una fabbrica cinese. Ciò potrebbe consentire l'uso di queste armi nell'operazione militare speciale in Ucraina - come la Russia definisce la sua invasione.

La NATO ha dichiarato che questi due rapporti sono "molto preoccupanti" e gli alleati ne discuteranno. "La Cina è diventata un facilitatore chiave della guerra della Russia in Ucraina attraverso la fornitura di tecnologie a doppio uso. Il governo cinese è responsabile dell'assicurarsi che le sue aziende non forniscono assistenza mortale alla Russia. La Cina non può continuare a alimentare il conflitto più significativo in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale senza conseguenze per i suoi interessi e la sua reputazione", ha aggiunto un portavoce della NATO.

All'inizio di questo mese, il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg ha già avvertito della formazione di un asse di poteri autoritari della Cina, della Russia, dell'Iran e della Corea del Nord. Ha dichiarato che la Cina stava fornendo i componenti, l'elettronica e i microprocessori che la Russia utilizza per costruire i razzi e le bombe utilizzati in Ucraina. Stoltenberg e i capi di stato e di governo occidentali hanno finora evitato di accusare direttamente il governo cinese di fornire armi alla Russia.

La Cina insiste sui rigorosi controlli delle esportazioni

Fabian Hinz, un ricercatore associato all'Istituto Internazionale di Studi Strategici, un think tank con sede a Londra, ha detto che se il governo cinese fosse a conoscenza della situazione, rappresenterebbe "un nuovo livello di sostegno agli sforzi bellici della Russia". "Mentre la Cina è nota per sostenere la Russia con beni a doppio uso, non abbiamo visto prove di interi sistemi consegnati", ha dichiarato il "Times" citando Hinz.

IEMZ Kupol e Almaz-Antey non hanno risposto alle accuse rivolte loro da Reuters. Un portavoce dell'ambasciata cinese nel Regno Unito ha dichiarato di non essere a conoscenza dei dettagli menzionati. "La Cina impone rigorosi controlli sulle esportazioni di droni e regola strettamente i droni militari e a doppio uso secondo la legge e i regolamenti".

