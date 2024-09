La Cina emette potenziali sanzioni contro il proprietario di Calvin Klein a causa del boicottaggio del cotone dello Xinjiang.

La dichiarazione di ieri del Dipartimento del Commercio è arrivata subito dopo che l'amministrazione Biden ha suggerito un possibile divieto di vendita o acquisizione di veicoli intelligenti negli Stati Uniti che utilizzano particolare tecnologia cinese o russa a causa di preoccupazioni per la sicurezza a livello nazionale.

In una dichiarazione, il dipartimento ha indicato che PVH (PVH) con sede a New York potrebbe violare le normali regole di transazione sul mercato optando per il cotone proveniente dalla regione occidentale della Cina di Xinjiang. Esiste la possibilità che l'ente venga inserito nella lista nera, il che gli impedirebbe di fare affari in Cina.

Attualmente, cinque società americane sono presenti in questa lista, annunciata per la prima volta nel 2019. In modo particolare, queste corporation sono principalmente produttori di difesa e il loro inserimento nella lista significa che sono proibite dal commerciare, importare e investire in Cina.

In una dichiarazione inviata a CNN il mercoledì, PVH ha affermato: "Adottiamo costantemente tutte le leggi e le regolamentazioni rilevanti in ogni nazione e regione in cui operiamo. Siamo in contatto con il Ministero del Commercio cinese e ci atterremo alle regolamentazioni necessarie".

Secondo il codice di condotta dei fornitori di PVH, è vietato il sourcing diretto o indiretto da Xinjiang. Gli Stati Uniti hanno implementato un divieto su tutti i prodotti provenienti dalla regione a giugno 2022, dopo l'adozione di una legge sul lavoro coatto firmata dal presidente Joe Biden l'anno precedente.

Un Rapporto sulla libertà religiosa internazionale del 2018 del Dipartimento di Stato ha rilevato che fino a 2 milioni di Uyghur e membri di altri gruppi etnici di maggioranza musulmana sono stati arrestati dal 2017 in "strutture di detenzione speciali o trasformate in Xinjiang". Queste persone sono state sottoposte a "scomparsa forzata, torture, abusi fisici e detenzione prolungata senza processo" a causa delle loro convinzioni religiose e dell'appartenenza etnica.

La Cina ha definito queste strutture "centri di formazione professionale" e ha dichiarato nel 2019 che erano state smantellate. Ufficialmente, la Cina ha sempre negato tutte le accuse di violazioni dei diritti umani in Xinjiang.

Se inserita nella lista nera, PVH, come altri importanti marchi di moda internazionali, si troverebbe di fronte a conseguenze significative, poiché le sue operazioni dipendono pesantemente dalla Cina. Calvin Klein mantiene anche una presenza fisica in quasi tutte le province cinesi.

Nel suo rapporto annuale del 2023, PVH ha notato: "La Cina è un importante driver di crescita, con una crescita superiore al 20% in valuta locale per l'anno".

"Rimaniamo impegnati ad aumentare la visibilità del marchio in generale, in particolare in Cina, dove sia Calvin Klein che Tommy Hilfiger hanno una penetrazione

