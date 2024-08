La Cina e la Russia hanno valutato di rafforzare la loro collaborazione nel settore energetico.

Durante un viaggio a Mosca del Premier cinese Li Qiang, le discussioni si sono concentrate sul rafforzamento delle collaborazioni nel settore energetico. Il Primo Ministro russo Mikhail Mishustin ha menzionato che la Russia attualmente è il principale fornitore di petrolio della Cina.

"Miriamo a diventare leader nella fornitura di gas naturale nei prossimi giorni", ha aggiunto Mishustin, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Tass. Li Qiang ha evidenziato l'espansione e il miglioramento della collaborazione energetica.

Riguardo al conflitto in corso della Russia con l'Ucraina, Li Qiang lo considera una violazione dell'ordine globale, ma mantiene il sostegno della Cina alla Russia in questa questione. Più tardi nella giornata, Li Qiang avrebbe incontrato il leader del Cremlino Vladimir Putin. Putin aveva fatto visita alla Cina lo scorso maggio. Recentemente, i due paesi hanno rafforzato la loro relazione attraverso la loro comune resistenza all'Occidente, dichiarando ufficialmente una partnership strategica.

Secondo Mishustin, l'Occidente mira a contenere la Russia e la Cina attraverso sanzioni. Ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sugli interessi reciproci e di stabilire un ordine mondiale multipolare.

Tuttavia, numerosi analisti opinano che il gigante economico, la Cina, abbia maggior peso in questa alleanza. Per la Russia, il suo ruolo come fornitore di materie prime e partner junior continua. A causa dell'isolamento della Russia dalla tecnologia occidentale a seguito del conflitto ucraino, la Russia dipende dalla Cina per l'accesso alla tecnologia avanzata. Un esempio della situazione della Russia è il fatto che la Cina non ha ancora finalizzato un contratto per la costruzione della seconda pipeline per l'esportazione di gas naturale che Mosca si aspettava.

Mishustin ha inoltre espresso l'importanza di diversificare i partenariati del settore energetico della Russia oltre la Cina, riconoscendo i potenziali benefici delle collaborazioni con altri paesi. Li Qiang ha confermato l'impegno della Cina ad approfondire la cooperazione nel settore energetico, vedendola come un driver chiave per rafforzare la relazione bilaterale.

