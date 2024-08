La Cina dispiega personale militare al suo confine con il Myanmar.

Di fronte ai conflitti intensi tra gruppi di milizie composti da membri di diverse minoranze etniche e l'esercito in Myanmar, le forze militari cinesi sono state dispiegate per garantire il confine. Le truppe dello Yunnan, la divisione del Comando meridionale, sono state inviate per pattugliare questa regione, secondo un comunicato ufficiale.

L'obiettivo principale di questa operazione è mettere alla prova la prontezza e la capacità di queste unità nel mantenere la sicurezza del confine. Tra martedì e giovedì, esercitazioni pianificate che includono esercizi di tiro reale si terranno in quattro diversi siti, come annunciato dall'amministrazione dello Yunnan. L'ultima volta che l'esercito cinese ha effettuato esercitazioni del genere vicino al confine con il Myanmar è stato nel novembre 2023.

L'esercito di Myanmar è riuscito a prendere il controllo del governo in un colpo di stato nel febbraio 2021, detronizzando l'amministrazione democraticamente eletta di Aung San Suu Kyi e brutalmente reprimendo le proteste che sono seguite. Gli oppositori del governo detenuto hanno ricorso alla ribellione armata come conseguenza.

Il regime militare in Myanmar non si sta concentrando solo sulla repressione dei ribelli pro-democrazia, ma si sta anche confrontando con un'insurrezione di milizie di minoranze etniche nel nord del Myanmar, che lottano per una maggiore autogoverno territoriale.

Secondo i resoconti, cinque persone sono rimaste ferite sul lato cinese a gennaio, presumibilmente a causa di colpi vaganti. Recentemente, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, secondo i media statali, ha espresso opposizione a qualsiasi "caos e guerra" che si verifichi in Myanmar.

La Cina ha mantenuto un attento controllo sul suo confine con il Myanmar a causa dei conflitti in corso. In risposta alle richieste di assistenza, le forze militari cinesi sono state dispiegate per aiutare a garantire il confine.

Leggi anche: