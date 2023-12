La Cina dichiara che i biglietti per le Olimpiadi invernali non saranno venduti al pubblico a causa di Covid-19

"In considerazione della complessa situazione della prevenzione e del controllo delle epidemie [e] al fine di proteggere la salute e la sicurezza del personale olimpico e degli spettatori, abbiamo deciso di modificare il piano originale di vendita dei biglietti al pubblico", ha dichiarato il comitato.

I gruppi di spettatori saranno invitati sul posto per tutta la durata dei Giochi e saranno tenuti a "rispettare rigorosamente i requisiti di prevenzione e controllo di Covid-19 prima, durante e dopo aver assistito ai Giochi".

In una dichiarazione di lunedì, il Comitato olimpico internazionale ha affermato che gli spettatori saranno residenti nella Cina continentale e in possesso delle necessarie "contromisure per il Covid-19".

L'annuncio arriva dopo che il 15 gennaio Pechino ha registrato il primo caso della variante Omicron, altamente trasmissibile.

Le Olimpiadi invernali di Pechino inizieranno il 4 febbraio, mentre i Giochi paralimpici invernali inizieranno il 4 marzo.

Gli organizzatori intendono svolgere Pechino 2022 in un sistema a circuito chiuso, accessibile solo ai partecipanti ai Giochi, un piano che è rimasto in vigore nonostante la rapida diffusione della variante Omicron.

Come indicato in un manuale dei Giochi pubblicato a dicembre, il sistema a circuito chiuso comprenderà le sedi, gli hotel ufficiali e il servizio di trasporto dell'evento.

I partecipanti completamente vaccinati potranno entrare nel circuito chiuso senza essere messi in quarantena, mentre coloro che non sono vaccinati dovranno rimanere in quarantena per 21 giorni all'arrivo a Pechino.

Ai non vaccinati possono essere concesse esenzioni mediche, valutate caso per caso. Alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e il Canada, hanno imposto la vaccinazione a tutti i membri delle squadre.

Durante i Giochi, i partecipanti saranno sottoposti a controlli e test sanitari quotidiani e non avranno contatti con il pubblico.

Un test positivo confermato impedirà ai partecipanti di gareggiare o di continuare a svolgere il loro ruolo nei Giochi; coloro che sono sintomatici rimarranno in un ospedale designato per il trattamento, mentre coloro che sono asintomatici saranno trasferiti in una struttura di isolamento.

George Ramsay della CNN ha contribuito con un servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com