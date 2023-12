La Cina di Xi sostiene che la riunificazione con Taiwan è "inevitabile" mentre si profilano elezioni cruciali

"La realizzazione della completa riunificazione con la madrepatria è un corso inevitabile dello sviluppo, è giusto e ciò che il popolo vuole. La madrepatria deve essere riunificata e lo sarà", ha detto Xi in un discorso che segna il 130° anniversario della nascita del fondatore della Repubblica Popolare Cinese Mao Zedong.

I commenti fanno eco a quelli fatti in precedenza da Xi - uno dei leader più potenti della Cina dai tempi di Mao - che ha fatto della presa di controllo di Taiwan una pietra miliare del suo più ampio obiettivo di "ringiovanire" la Cina fino a farla diventare un luogo di potere e statura a livello globale.

Ma ora assumono un significato particolare, poiché precedono di poche settimane il critico voto presidenziale a Taiwan. In quel Paese, i diversi punti di vista dei partiti politici sulle relazioni con la Cina rendono spesso le elezioni una cartina di tornasole per il sentimento dell'opinione pubblica nei confronti di Pechino - e portano a ciò che Taiwan sostiene essere un'intensificazione delle operazioni di influenza sull'isola da parte del Partito Comunista Cinese al potere.

Le elezioni di quest'anno seguono anni di tensioni crescenti, poiché Pechino ha intensificato le pressioni militari, politiche ed economiche sull'isola sotto la guida della Presidente Tsai Ing-wen, che è ampiamente vista come una coltivatrice delle relazioni non ufficiali di Taiwan con gli Stati Uniti.

Il candidato successore di Tsai per il Partito Democratico Progressista, il vicepresidente Lai Ching-te, è in testa nei sondaggi ed è apertamente detestato dai funzionari cinesi.

Lai è in vantaggio su altri due candidati - Hou Yu-ih del partito Kuomintang e Ko Wen-je del Partito Popolare di Taiwan - che sono considerati favorevoli a relazioni più strette con Pechino.

Il Partito Comunista Cinese rivendica Taiwan come proprio territorio, pur non avendolo mai controllato. I funzionari cinesi dicono di puntare a una "riunificazione" pacifica, ma non hanno escluso l'uso della forza per prendere il controllo dell'isola.

"Dobbiamo promuovere lo sviluppo pacifico dei legami tra le due sponde dello Stretto e impedire risolutamente a chiunque di separare Taiwan dalla Cina in qualsiasi modo", ha detto Xi nel suo discorso di martedì, in un apparente velato avvertimento non solo a Taipei ma anche a Washington.

Taiwan è emersa come una delle questioni più spinose nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Il mese scorso, durante un vertice a San Francisco, Xi ha detto al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden che la "riunificazione" della Cina con Taiwan è "inarrestabile", secondo il Ministero degli Esteri cinese.

Nell'agosto del 2022, quando l'allora presidente della Camera Nancy Pelosi è stata ospitata da Tsai durante una visita a Taiwan, la Cina ha circondato l'isola per giorni con esercitazioni militari estese e ha interrotto le comunicazioni militari di alto livello con le forze armate statunitensi.

Il canale è stato riaperto solo la settimana scorsa, dopo oltre un anno di attenta diplomazia, compreso il vertice Xi-Biden.

Gli Stati Uniti mantengono relazioni non ufficiali con Taiwan e sostengono la politica di "una sola Cina".

In base a questa politica, gli Stati Uniti riconoscono la posizione cinese secondo cui Taiwan fa parte della Cina, ma Washington non ha mai riconosciuto ufficialmente la rivendicazione di Pechino sull'isola di 23 milioni di abitanti. Inoltre, è tenuta per legge a fornire all'isola democratica i mezzi per difendersi.

Le relazioni tra Taipei e Pechino risalgono al 1949, quando il generale Chiang Kai-shek fuggì con le sue forze nazionaliste a Taiwan dopo che l'Armata Rossa di Mao ebbe la meglio nella guerra civile cinese.

Nel suo discorso di martedì, Xi ha invitato i cittadini cinesi a "non dimenticare mai" l'aspirazione originaria e la missione di fondazione di Mao e del Partito Comunista e... a rimanere fiduciosi nella nostra storia e a cogliere l'iniziativa storica, in modo da far progredire costantemente la grande causa della modernizzazione cinese".

Wayne Chang della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com