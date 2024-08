- La Cina denuncia le tariffe UE sulle auto elettriche

La disputa sulle tariffe provvisorie dell'UE sulle auto elettriche cinesi si intensifica. Il Ministero del Commercio di Pechino ha annunciato che la Cina ha presentato il caso al corpo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Il ministero ha citato la tutela dei diritti e degli interessi dell'industria cinese dei veicoli elettrici come motivo.

La decisione provvisoria dell'UE manca di basi di fatto e di diritto, viola le regole dell'OMC e minaccia la cooperazione globale e gli sforzi per la mitigazione del cambiamento climatico, ha dichiarato un portavoce in una dichiarazione. La Cina esorta l'UE a rettificare Immediately i suoi errori e a lavorare insieme per garantire la stabilità della cooperazione economica e commerciale e delle catene di fornitura nell'industria dei veicoli elettrici.

Permane incertezza sul fatto che la Cina debba pagare le tariffe dell'UE

I casi davanti al pannello di risoluzione delle controversie dell'OMC spesso si trascinano per anni. Le parti possono teoricamente appellare i giudizi, ma il meccanismo non funziona da anni a causa dell'ostruzionismo degli Stati Uniti per le nuove nomine di esperti, con l'obiettivo di fare pressione per riforme più ampie dell'OMC.

Dal primo luglio, sono richiesti depositi di sicurezza per i veicoli elettrici cinesi. La Commissione UE chiarirà con gli stati membri nell prossimi mesi se queste tariffe si applicheranno effettivamente. Dopo un'indagine approfondita, Bruxelles ha concluso che i veicoli elettrici in Cina sono sovvenzionati in modo ingiusto, rappresentando una minaccia per l'industria dell'UE. Le tariffe variano fino al 37,6% per diversi produttori.

La Commissione UE è responsabile del chiarimento con gli stati membri se le tariffe imposte sui veicoli elettrici cinesi saranno mantenute. La decisione della Commissione segue un'indagine che ha rivelato sovvenzioni ingiuste nell'industria cinese dei veicoli elettrici, rappresentando una minaccia per le industrie dell'UE.

Data la disputa in corso, la Commissione gioca un ruolo vitale nel rappresentare gli interessi dell'UE e nell'assicurarsi che le regole commerciali globali siano rispettate nel settore dei veicoli elettrici.

