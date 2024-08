La Cina considera i dazi all'importazione canadesi sui veicoli elettrici esempi esemplari di protezionismo commerciale.

Canada ha criticato le tariffe ritorsive annunciate dalla Cina su veicoli elettrici importati, definendole protezioniste. Martedì, il Ministero del Commercio cinese ha espresso il proprio dissenso, bollandole come unilaterali e seguaci delle azioni di altri paesi, senza considerazione, affermando: "Questo è un classico protezionismo commerciale". Le tariffe, secondo loro, disturbano l'armonia delle catene di fornitura internazionali e compromettono gravemente i collegamenti economici e commerciali tra Cina e Canada, avendo un impatto negativo sulle attività imprenditoriali di entrambi i paesi.

Il Primo Ministro canadese, Justin Trudeau, ha dichiarato lunedì che il paese avrebbe imposto tariffe del 100% sui veicoli elettrici cinesi e del 25% sull'acciaio e sull'alluminio importati dalla Cina. Trudeau ha sostenuto che la Cina stava ottenendo un vantaggio ingiusto nel mercato globale. La VicePrima Ministra, Chrystia Freeland, ha espresso preoccupazione per il fatto che il Canada potrebbe diventare un deposito per la produzione in eccesso della Cina. In precedenza, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, aveva incoraggiato il Canada a implementare tariffe di importazione simili su veicoli elettrici cinesi, come aveva fatto gli Stati Uniti.

Il Ministero del Commercio cinese ha accusato il Canada di violare le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), una posizione con cui la Cina non è d'accordo. Il Ministero degli Esteri cinese ha consigliato al Canada di evitare di politicizzare questioni economiche e commerciali. "Il fiorente settore dei veicoli elettrici del Canada deriva da progressi tecnologici costanti, un'infrastruttura industriale robusta e una concorrenza spietata", ha dichiarato il portavoce del ministero, Lin Jian.

I produttori di veicoli elettrici cinesi possono offrire auto a meno di 10.700 euro. Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha attribuito questo ai sostanziali sussidi del governo cinese, che consentono ai produttori di vendere i loro prodotti in perdita e di acquisire un vantaggio illecito nel commercio globale. I rappresentanti cinesi sostengono che la produzione intensa mantiene i prezzi bassi e favorisce la transizione verso un'economia sostenibile.

Le azioni del Canada nell'imporre tariffe sui veicoli elettrici cinesi e sulle importazioni di acciaio e alluminio possono essere viste come un'estensione del protezionismo commerciale, allineate con le strategie di altri paesi. Il Ministero del Commercio cinese ha criticato il Canada per aver adottato il classico protezionismo commerciale, causando disordini nelle catene di fornitura internazionali.

