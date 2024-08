- La Cina considera aiuti finanziari per prodotti lattiero-caseari dell'UE

Il governo cinese ha avviato un'indagine sulle sovvenzioni sui beni lattiero-caseari importati dall'UE, come annunciato dal loro Ministero del Commercio a Pechino. Prodotti come formaggi freschi o lavorati sono inclusi in questa indagine, come dichiarato nell'annuncio. La durata dell'indagine preliminare è di un anno, che si concluderà il 21 agosto 2025.

Questa mossa può essere vista come una contromossa all'aumento delle tasse sull'UE per i veicoli elettrici (EV) cinesi, come rivelato martedì da Bruxelles. La Commissione UE aveva in precedenza sollevato dubbi su sovvenzioni ingiuste che favoriscono gli EV cinesi, sostenendo che distorcono il mercato europeo.

Stando alle statistiche dell'UE, le esportazioni di prodotti lattiero-caseari dell'UE in Cina ammontavano a €1,7 miliardi nel 2020. L'anno successivo ha registrato un aumento a €2,1 miliardi nelle esportazioni lattiero-casearie. Il latte tedesco è comune nei supermercati cinesi e viene molto apprezzato nella regione.

Altri Prodotti sotto Scrutinio

Non è la prima volta che il governo cinese indaga sui prodotti europei. In gennaio, il Ministero del Commercio ha avviato un'indagine sul brandy dell'UE, con un impatto principale sui produttori francesi. Poi, a luglio, l'agenzia ha annunciato i suoi piani per indagare sul maiale e sui prodotti a base di maiale importati dall'UE.

Rispondendo alle nuove tariffe dell'UE sui veicoli elettrici cinesi, la Cina ha accusato Bruxelles di praticare il protezionismo. La portavoce cinese Mao Ning a Pechino ha affermato che Bruxelles sta ignorando i fatti, violando le regole dell'OMC e causando danni a se stessa e agli altri. L'UE è invitata a correggere le sue pratiche e a smettere di politicizzare il commercio e le questioni economiche.

