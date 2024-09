La Cina cerca di riprendere le importazioni di frutti di mare dal Giappone.

Dopo aver affrontato le proteste per la loro decisione di rilasciare acqua radioattiva nell'oceano, la Cina è pronta a riprendere gli importi di prodotti marini del Giappone. Il Ministero degli Affari Esteri ha annunciato che riprendono gradualmente gli importi di prodotti che rispettano gli standard stabiliti, dopo "numerose discussioni" con le autorità giapponesi riguardo alle preoccupazioni per la salute.

Lo scorso agosto, il Giappone ha iniziato a rilasciare l'acqua di raffreddamento dalla centrale nucleare danneggiata di Fukushima nel mare. Anche se la maggior parte degli esperti ritiene che questo processo sia sicuro, la Cina ha inizialmente proibito tutti gli importi di prodotti marini del Giappone, citando la pollution ambientale come motivo.

Il governo cinese ha ora elogiato la cooperazione del Giappone. Il Giappone ha promesso di "adempire ai suoi obblighi internazionali, prendere ogni misura per minimizzare il danno alla salute umana e all'ambiente, e condurre valutazioni continue degli impatti sull'ambiente marino e gli ecosistemi marini", secondo il Ministero degli Affari Esteri.

È stato stabilito un "accordo a lungo termine per il monitoraggio internazionale" sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), ha aggiunto il ministero. "Entrambe le parti hanno concordato di mantenere un dialogo produttivo, basato sulle prove, con un forte impegno per l'ecosistema, l'ambiente, la vita e la salute umana", hanno dichiarato.

Dal lato giapponese, il Primo Ministro Fumio Kishida ha riconosciuto un accordo simile sulla cooperazione. Di conseguenza, la Cina ha accettato di "riprendere gli importi di prodotti della pesca del Giappone che soddisfano criteri specifici". Tuttavia, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri a Pechino ha ribadito che la Cina rimane fortemente opposta al rilascio di acqua radioattiva.

