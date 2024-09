La Cina cerca di evitare tariffe particolari nei negoziati con l'UE.

Sembra che la Cina stia facendo sforzi per evitare le tariffe dell'UE sui veicoli elettrici (EV) importati, come emerso dai colloqui con l'UE. Il portavoce He Yongqian del Ministero del Commercio cinese ha menzionato questo durante un incontro a Pechino giovedì. I team tecnici di entrambe le parti stanno attualmente esplorando una struttura di prezzi flessibile come alternativa alle tariffe.

Entrambe le parti sembrano dirigersi verso una risoluzione, con un'attenzione particolare alla definizione di prezzi minimi per le importazioni di EV. Questi prezzi potrebbero variare in base al tipo di veicolo. La Cina sta attivamente cercando di accontentare l'UE, che ha mosso accuse di sussidi illegali e manipolazione dei prezzi. La Commissione UE ha proposto tariffe fino a circa il 35%, ma queste non sono state ancora applicate. Tuttavia, una decisione da parte degli stati membri dell'UE è imminente, necessaria per rendere questo realtà.

L'UE e la Cina sono attivamente impegnate nelle trattative per evitare le potenziali tariffe dell'UE sui veicoli elettrici importati, con l'attenzione sulla definizione di prezzi minimi. La Cina è consapevole delle accuse dell'UE di sussidi illegali e manipolazione dei prezzi.

