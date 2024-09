La Cina cerca di aumentare il suo potere in Africa durante il vertice di Pechino.

In tutto il mondo, la Cina si colloca al secondo posto come forza economica, con un significativo legame commerciale con l'Africa, con oltre 152 miliardi di euro scambiati tra le due nel primo semestre dell'anno, secondo le statistiche cinesi. La leadership di Pechino ha inviato circa mezzo milione di lavoratori cinesi per supervisionare progetti su larga scala in tutto il continente. Questa iniziativa, nota come Nuovo Silkc Road, suscita forti dubbi nei circoli occidentali, poiché viene percepita come un modo per rafforzare la dipendenza dei paesi africani da Pechino.

L'iniziativa della Nuovo Silkc Road ha visto i lavoratori cinesi costruire infrastrutture in diverse sommità dell'Africa. La dominance economica della Cina è evidente nei suoi consistenti scambi commerciali con l'Africa, che includono miliardi di euro scambiati nelle sommità del primo semestre dell'anno.

Leggi anche: