La Cina cerca di attirare i turisti stranieri con un sistema ampliato di esenzione dal visto dopo il debole rimbalzo post-pandemia

Il programma di esenzione reciproca dai visti, annunciato martedì dal primo ministro thailandese Srettha Thavisin, arriva dopo che a settembre la Thailandia aveva abolito i visti per i turisti cinesi fino a febbraio.

Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che l'esenzione reciproca dai visti tra Cina e Thailandia "serve gli interessi fondamentali di entrambi i popoli".

"I dipartimenti governativi responsabili della questione sono in stretta comunicazione sui dettagli. Attendiamo con ansia la rapida attuazione dell'accordo", ha dichiarato il portavoce del ministero Wang Wenbin durante un regolare briefing informativo martedì.

La Cina è la seconda economia del mondo, una potenza manifatturiera globale e una vasta nazione dalla geografia vertiginosa, ricca di cultura e storia che la rende un luogo estremamente gratificante da esplorare per i turisti. Ma non è un Paese facile da visitare.

Periodi di isolamento autoimposto, labirintiche regole sui visti, restrizioni su Internet che vietano strumenti online onnipresenti come Google Maps e, più di recente, il dominio di applicazioni cinesi di pagamento elettronico di grande successo ma tutt'altro che amichevoli per gli stranieri, si sono rivelati a lungo ostacoli a viaggi senza attriti.

Durante la pandemia di Covid-19, le frontiere cinesi sono rimaste chiuse per tre anni. Ma ora Pechino sembra volere il ritorno dei turisti.

L'accordo con la Thailandia fa seguito a un programma di esenzione dal visto già esistente che la Cina ha offerto a sei Paesi nel tentativo di stimolare il turismo straniero mentre la sua economia fatica a riprendersi.

A novembre, la Cina ha annunciato un programma sperimentale per consentire ai visitatori di Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia di entrare senza visto per 15 giorni.

La politica, iniziata a dicembre, durerà 12 mesi fino alla fine di novembre di quest'anno.

A dicembre, 118.000 viaggiatori provenienti da queste sei nazioni sono entrati in Cina senza visto grazie alla nuova politica, ha dichiarato lunedì l'Amministrazione nazionale dell'immigrazione, senza fornire una ripartizione per Paese.

Secondo l'amministrazione, oltre il 77% di loro si è recato in Cina per visitare la città, per svago o per affari.

Gli ingressi senza visto hanno rappresentato il 55% del numero totale di visite in Cina dai sei Paesi, che è aumentato di quasi il 30% rispetto a novembre, ha dichiarato l'amministrazione.

L'effetto reale di questa politica è ancora da vedere, poiché i turisti provenienti da Paesi lontani, come quelli europei, tendono a pianificare i viaggi in Cina con mesi di anticipo. Inoltre, gli inverni sono particolarmente freddi in gran parte della Cina e quindi non sono tipicamente un'alta stagione turistica.

La Cina ha anche reso più facile la visita dei turisti americani semplificando il processo di richiesta del visto.

Dal 1° gennaio, i viaggiatori statunitensi non dovranno più presentare la prova del biglietto aereo di andata e ritorno, la prenotazione dell'albergo, l'itinerario o la lettera d'invito per richiedere il visto turistico, secondo quanto comunicato dall'Ambasciata cinese negli Stati Uniti.

La Cina ha cercato di attirare un maggior numero di viaggiatori internazionali come parte dei suoi sforzi più ampi per rilanciare un'economia fiacca che si trova ad affrontare numerosi venti contrari.

Ad agosto ha eliminato tutti i requisiti del test Covid-19 prima dell'ingresso per i passeggeri in arrivo, ha offerto ai viaggiatori d'affari la possibilità di ottenere il visto all'arrivo e ha esentato i visitatori di alcuni Paesi dal rilevamento delle impronte digitali.

La scorsa estate, WeChat e Alipay, le due principali applicazioni di pagamento cinesi che hanno dominato la vita quotidiana, hanno finalmente permesso ai visitatori di collegare le loro carte di credito straniere, consent endo loro di prenotare taxi, viaggiare in metropolitana e pagare ristoranti, hotel e negozi in tutto il Paese quasi senza contanti.

Ma il ritorno dei viaggiatori internazionali in Cina è stato lento e rimane ben al di sotto dei livelli pre-pandemia.

Nella prima metà del 2023, le autorità cinesi per l'immigrazione hanno registrato un totale di 8,4 milioni di ingressi e uscite di cittadini stranieri, meno del 30% del numero registrato nello stesso periodo del 2019, secondo i dati diffusi dall'Amministrazione nazionale per l'immigrazione.

Nel terzo trimestre dell'anno, il numero di ingressi e uscite di stranieri è salito a 8 milioni, ancora la metà rispetto allo stesso periodo del 2019.

Le agenzie di viaggio cinesi hanno registrato un calo ancora più sconcertante dei turisti stranieri.

Secondo il Ministero della Cultura e del Turismo, le agenzie di viaggio cinesi hanno ricevuto 477.800 turisti stranieri nei primi sei mesi del 2023, pari ad appena il 5,58% dello stesso periodo del 2019. Il ministero non ha rilasciato dati dalla seconda metà dello scorso anno.

