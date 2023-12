La Cina avverte i "fan militari" che potrebbero rischiare il carcere per aver pubblicato foto online

Negli ultimi anni, con la rapida modernizzazione delle forze armate cinesi, è diventato comune postare foto di navi o aerei militari catturati dall'esterno delle installazioni del PLA o da voli commerciali in prossimità di aree sensibili. E i "fan militari" hanno diffuso la notizia tra la popolazione su siti di social media come Weibo, con centinaia di milioni di utenti attivi.

Ma ora non più.

In un post su WeChat di sabato, intitolato: "È un hobby bello, ma dovete stare molto attenti", il Ministero della Sicurezza di Stato ha dichiarato: "Alcuni singoli appassionati di militari mettono gravemente in pericolo la sicurezza militare nazionale ottenendo illegalmente informazioni riguardanti la difesa nazionale e diffondendole su internet".

"Concentrandosi su aeroporti militari, porti, unità industriali militari e di difesa nazionale, hanno guidato o preso traghetti o aerei che passano su rotte designate, e hanno fotografato clandestinamente con teleobiettivi o droni", si legge nel post dell'agenzia di spionaggio civile altamente segreta.

Secondo l'agenzia, che supervisiona l'intelligence e il controspionaggio sia all'interno della Cina che all'estero, i trasgressori ripetuti potrebbero essere incarcerati fino a sette anni, mentre i "trasgressori occasionali o della prima ora" potrebbero ricevere solo un avvertimento.

L'avvertimento giunge mentre i leader cinesi sono sempre più concentrati a garantire la sicurezza nazionale in una serie di settori, soprattutto in seguito all'aumento delle tensioni con gli Stati Uniti.

Solo all'inizio dell'anno, ad esempio, l'agenzia ha lanciato il suo account sui social media, dedicato a mettere in guardia i cittadini sui rischi di esporre i segreti della Cina al mondo esterno e a invitarli a unirsi alla lotta contro lo spionaggio.

Il caso del vettore

Secondo il post pubblicato sabato dall'agenzia di spionaggio, le immagini pubblicate online possono mostrare lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione di navi o aerei da guerra, rivelando anche dettagli operativi e tecnici dell'hardware militare cinese. Il post menzionava specificamente le portaerei come un'area in cui la sicurezza potrebbe essere compromessa.

La più recente portaerei cinese , la Fujian, è stata un bersaglio frequente di osservatori dilettanti mentre veniva allestita in un cantiere navale di Shanghai. Il cantiere di Jiangnan, dove si svolgono i lavori, è vicino alle rotte di volo dell'aeroporto internazionale di Pudong Shanghai.

A novembre, il sito di notizie sulla difesa Naval News, con sede a Parigi, ha riferito che il Fujian aveva iniziato a testare il suo sistema avanzato di catapulta elettromagnetica, sulla base di video postati su Weibo apparentemente ripresi da un aereo passeggeri in partenza da Pudong.

"Le immagini relative riprese da aerei passeggeri sono diventate una fonte comune per seguire i progressi di diversi importanti programmi (della Marina Militare PLA)", ha riferito Naval News.

LaFujian è certamente un programma di punta per la Marina Militare. La nave da guerra da 80.000 tonnellate, la più grande nave militare mai costruita in Cina, è considerata una rivale delle più recenti portaerei della Marina statunitense della classe Gerald R Ford, una delle poche altre portaerei a utilizzare catapulte elettromagnetiche per il lancio degli aerei.

Le foto del presunto test della catapulta hanno dato agli analisti occidentali un'idea di come la Marina Militare PLA stia procedendo nel preparare la portaerei per la messa in servizio e il servizio attivo.

E queste immagini non sono le prime della Fujian a finire in rete.

Nell'aprile del 2023, l'emittente statale CCTV ha rivelato in un notiziario che nel novembre del 2021 il signor Luo, un appassionato militare "piuttosto rinomato", è stato condannato a un anno di prigione dopo essere stato arrestato dall'ufficio di sicurezza nazionale di Shanghai per aver fotografato la portaerei Fujian.

Luo aveva utilizzato un drone in grado di scattare foto ad alta risoluzione a lungo raggio, si legge nel rapporto.

Come gli Stati Uniti gestiscono le immagini

Non è solo la Cina a diffidare di ciò che gli osservatori militari dilettanti potrebbero fare per rivelare informazioni sensibili.

La legge statunitense prevede che il Presidente possa designare alcune installazioni e attrezzature militari come off-limits per i creatori di immagini.

"È illegale fare fotografie, schizzi, immagini, disegni, mappe o rappresentazioni grafiche di tali installazioni o attrezzature militari e navali vitali", a meno che non si ottenga prima un'autorizzazione adeguata, come recita il Codice degli Stati Uniti. I trasgressori possono rischiare fino a un anno di prigione.

Naturalmente, a volte le forze armate possono usare l'intelligence open-source a loro vantaggio, ha dichiarato Carl Schuster, ex direttore delle operazioni presso il Joint Intelligence Center del Comando del Pacifico degli Stati Uniti.

Dopo che a settembre sono apparse online le foto di un presunto mockup del caccia stealth cinese di prossima generazione, Schuster ha dichiarato alla CNN che "data l'ubicazione della portaerei e la probabilità che le operazioni sul ponte vengano fotografate o filmate, il PLA [la Marina] potrebbe vedere l'utilità di fomentare speculazioni sulla futura ala aerea del Fujian", solo per dare agli avversari qualcosa su cui riflettere.

