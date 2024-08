- La Cina annuncia controlli sulle esportazioni di metalli importanti

Cina aggiunge un altro metallo utilizzato negli armamenti alla sua lista di esportazioni limitate. A partire dal 15 settembre, le esportazioni di antimonio saranno soggette a controlli, hanno annunciato il Ministero del Commercio e delle Dogane della Cina. Il motivo addotto è quello di rafforzare la sicurezza nazionale e adempiere agli obblighi internazionali, come quelli di non proliferazione. Un portavoce del Ministero del Commercio ha sottolineato che le misure non erano rivolte contro alcun paese o regione specifico, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

L'antimonio è un metallo argenteo utilizzato nell'industria, spesso combinato con altre sostanze. Viene utilizzato nella produzione di batterie per auto e pannelli solari, ma può anche essere utilizzato nella costruzione di armi nucleari e attrezzature militari come i dispositivi per la visione notturna.

La Cina vede una minaccia per la sicurezza

In passato, gli Stati Uniti avevano aggiunto l'antimonio a una lista di minerali cruciali per la sicurezza economica e nazionale. Il metallo viene anche utilizzato nei ritardanti di fiamma. Quando combinato con il piombo, può migliorarne la durezza.

Il portavoce del Ministero del Commercio ha dichiarato inoltre che la Cina voleva garantire la pace e la stabilità nel mondo e nella regione. Pertanto, il governo si oppone a qualsiasi paese o regione che utilizzi beni limitati che possano nuocere alla sovranità, alla sicurezza o agli interessi dello sviluppo della Cina. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

La Cina è un importante produttore di antimonio. Nella disputa commerciale in corso con l'Occidente, Pechino ha già limitato le esportazioni di altri materiali chiave come il grafite e il germanio. Questi rari materiali sono richiesti, ad esempio, nella produzione di batterie per veicoli elettrici.

La decisione del Ministero del Commercio e delle Dogane della Cina di limitare le esportazioni di antimonio si allinea con l'obiettivo della Commissione di rafforzare la sicurezza nazionale e adempiere agli obblighi internazionali. Date le posizioni della Cina contro qualsiasi paese che utilizzi beni limitati che possano nuocere ai suoi interessi, è probabile che la Commissione monitorerà da vicino le esportazioni di antimonio e altri materiali grezzi sensibili.

