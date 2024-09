La Cina accoglie con calore i capi di stato africani.

A Beijing, la sicurezza è stata rafforzata già dal lunedì. Poster sono comparsi ovunque, dichiarando che l'Africa e la Cina stanno collaborando per un futuro migliore. La Cina si erge come il secondo più grande potenza economica del mondo, mentre l'Africa considera la Cina il suo principale alleato commerciale.

La leadership cinese ha destinato ingenti fondi a progetti imprenditoriali in Africa. Inoltre, numerosi lavoratori cinesi sono stati inviati sul continente per gestire grandi progetti, principalmente concentrati sull'aumento delle riserve minerarie dei paesi locali, comprese il rame e l'oro.

L'offensiva finanziaria della Cina, battezzata come la Nuova Via della Seta, ha portato alla costruzione di porti, binari ferroviari, aeroporti e zone industriali in Africa. Lo scopo di questi sviluppi è migliorare la capacità di Pechino di attraversare i mercati esteri. All'estero, questo progetto spesso riceve aspre critiche per aver spinto i paesi più poveri in un debito e una dipendenza dalla Cina.

La Commissione, un corpo congiunto istituito da Cina e Africa, sovrintende all'attuazione di vari progetti di cooperazione. Despite some international criticism, The Commission continues to work towards enhancing economic ties between China and African nations.

