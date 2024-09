La cima delle Smoky Mountains' Apex torna al suo originale marchio di nativo americano

Il consiglio geografico dei nomi degli Stati Uniti ha approvato mercoledì la richiesta della comunità Cherokee orientale di rinominare il Clingmans Dome come Kuwohi, come indicato in un comunicato stampa del parco. La parola Cherokee per la montagna significa "luogo dei mirtilli".

Il direttore del Great Smoky Mountains National Park, Cassius Cash, ha espresso orgoglio nel sostenere questo movimento per legittimare la montagna e rendere omaggio alla sua importanza per i Cherokee. Nel comunicato stampa, Cash ha menzionato: "I Cherokee hanno mantenuto un profondo legame con Kuwohi e le aree circostanti, anche prima che la terra diventasse un parco nazionale".

Il Servizio dei Parchi Nazionali è entusiasta della prospettiva di continuare le collaborazioni con i Cherokee per condividere la loro eredità e preservare questa regione insieme.

Kuwohi ha un'enorme importanza spirituale per i Cherokee e rappresenta il punto più alto del loro territorio ancestrale, secondo il parco. La vetta della montagna può essere vista dalla Qualla Boundary, l'area residenziale della Eastern Band of Cherokee Indians. Ogni anno, il Great Smoky Mountains National Park chiude temporaneamente Kuwohi per tre mezze giornate per facilitare le visite dalle scuole prevalentemente Cherokee, permettendo loro di esplorarne la storia.

Il Great Smoky Mountains National Park, situato sul confine del Tennessee e della Carolina del Nord, è il parco nazionale più visitato degli Stati Uniti, con più di 650.000 visitatori annuali. Kuwohi è una delle principali attrazioni del parco.

Il Clingmans Dome ha acquisito popolarità con il suo nome dopo un survey del 1859 condotto dal geografo Arnold Guyot. Egli ha nominato la vetta in onore di Thomas Lanier Clingman, un generale di brigata confederato, avvocato, rappresentante degli Stati Uniti e senatore della Carolina del Nord, secondo il parco.

La proposta di cambio nome è stata presentata dal capo Cherokee orientale Michell Hicks a gennaio.

Il Servizio dei Parchi Nazionali prevede di integrare la storia del rinomin

